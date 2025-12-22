Detienen en el Aeropuerto de Tocumen a una japonesa y a un estadounidense por presuntamente transportar droga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, las autoridades policiales detuvieron a una ciudadana japonesa con dos “planchas” de droga, las cuales transportaba en una maleta.

De acuerdo con la Policía Nacional, al verificar las pertenencias de la viajera, de 23 años de edad, se descubrió que la maleta tenía un doble fondo donde se encontraba la sustancia ilícita.

Por otro lado, se informó que un hombre de nacionalidad estadounidense, quien también transportaba una maleta con doble fondo, ocultaba ocho paquetes con presunta droga.

Se informó que ambos casos fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.