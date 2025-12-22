Panamá, 22 de diciembre del 2025

    Aeropuerto

    Detienen en el Aeropuerto de Tocumen a una japonesa y a un estadounidense por presuntamente transportar droga

    Henry Cárdenas P.
    Ambos casos fueron remitidos a las autoridades correspondientes. Cortesía

    En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, las autoridades policiales detuvieron a una ciudadana japonesa con dos “planchas” de droga, las cuales transportaba en una maleta.

    De acuerdo con la Policía Nacional, al verificar las pertenencias de la viajera, de 23 años de edad, se descubrió que la maleta tenía un doble fondo donde se encontraba la sustancia ilícita.

    Por otro lado, se informó que un hombre de nacionalidad estadounidense, quien también transportaba una maleta con doble fondo, ocultaba ocho paquetes con presunta droga.

    Se informó que ambos casos fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

