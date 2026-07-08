Detienen en la Vía Centenario a mujer con dos armas de fuego listas para disparar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La sospechosa fue interceptada por unidades motorizadas ‘Linces’ y agentes de la DIJ

Una mujer que se desplazaba de manera sospechosa en un vehículo particular por la Vía Centenario, fue capturada portando, presuntamente de manera ilícita, dos armas de fuego con múltiples municiones sin detonar, informó la Policía Nacional este miércoles.

De acuerdo al informe, fue una llamada de alerta por parte de la ciudadanía la que permitió a las unidades de la Policía Nacional desplegar un operativo rápido en el área.

La Policía señala que la actitud sospechosa de la dama, encendió las alarmas de los estamentos de seguridad del Estado.

En el despliegue operativo participaron agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) junto a las unidades motorizadas de la fuerza “Linces”.

Los uniformados lograron interceptar el automóvil e iniciar de inmediato las verificaciones correspondientes para garantizar la seguridad en la zona y determinar las razones del comportamiento evasivo de la conductora.

Al realizar la debida inspección y registro del vehículo en coordinación con las autoridades del Ministerio Público, los agentes descubrieron una bolsa, presuntamente de maquillaje.

Al revisar el interior de la misma, las fuerzas de seguridad hallaron las dos armas de fuego, las cuales estaban acompañadas de su respectivo proveedor y múltiples municiones listas para detonar.

Por este hecho, la mujer que se encontraba a bordo del automóvil fue aprehendida de manera inmediata por los uniformados.

Tanto la sospechosa como las armas de fuego y los pertrechos incautados, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el inicio del proceso legal por el presunto delito de porte ilícito de armas.