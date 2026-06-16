Panamá, 16 de junio del 2026
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    MIGRACIÓN PANAMÁ

    Detienen en Tocumen a ciudadano turco buscado por fraude y lavado de activos en Estados Unidos

    Getzalette Reyes
    Detienen en Tocumen a ciudadano turco buscado por fraude y lavado de activos en Estados Unidos
    Capturan en el aeropuerto de Tocumen a turco requerido por la justicia de Estados Unidos. Foto/Servicio Nacional de Migración

    El Servicio Nacional de Migración dio a conocer que detuvo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano de nacionalidad turca que era requerido por las autoridades de Estados Unidos por los delitos de fraude y lavado de activos.

    La captura se produjo durante los controles migratorios realizados a pasajeros que ingresan al país. El extranjero había arribado en un vuelo procedente de Estambul y tenía como destino final Puerto España.

    De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, durante la inspección biométrica se activó una alerta internacional que confirmó que el individuo mantenía una orden de arresto vigente emitida por las autoridades estadounidenses.

    Tras la detección, se activaron los protocolos de cooperación interinstitucional y el ciudadano turco fue puesto a disposición de la Oficina Central Nacional de Interpol-Panamá para continuar con los trámites legales correspondientes.

    Getzalette Reyes

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