Detienen en Tocumen a ciudadano turco buscado por fraude y lavado de activos en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Servicio Nacional de Migración dio a conocer que detuvo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano de nacionalidad turca que era requerido por las autoridades de Estados Unidos por los delitos de fraude y lavado de activos.

La captura se produjo durante los controles migratorios realizados a pasajeros que ingresan al país. El extranjero había arribado en un vuelo procedente de Estambul y tenía como destino final Puerto España.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, durante la inspección biométrica se activó una alerta internacional que confirmó que el individuo mantenía una orden de arresto vigente emitida por las autoridades estadounidenses.

El Servicio Nacional de Migración detuvo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano turco requerido por Estados Unidos por los delitos de fraude y lavado de activos. pic.twitter.com/0xTMYelNWF — La Prensa Panamá (@prensacom) June 16, 2026

Tras la detección, se activaron los protocolos de cooperación interinstitucional y el ciudadano turco fue puesto a disposición de la Oficina Central Nacional de Interpol-Panamá para continuar con los trámites legales correspondientes.