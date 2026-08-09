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    Migración

    Detienen en Tocumen a pasajeros que llevaban 76 barras de oro sin declarar

    Las personas están relacionadas con una presunta red de contrabando, lavado de activos y financiamiento del crimen organizado.

    Katiuska Hernández
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    Detienen en Tocumen a pasajeros que llevaban 76 barras de oro sin declarar
    Los tres individuos fueron devueltos a su país de origen. Cortesía Servicio Nacional de Migración

    Tres pasajeros intentaron ingresar al país 76 barras de oro sin declarar, y fueron detectados por el Servicio Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

    El organismo de migración informó que las personas de nacionalidad venezolana, portaban las barras de oro sin declarar y tampoco contaban con documentación que acreditara su origen y propiedad.

    Además, indicaron que los involucrados aparecen vinculados a una presunta red de contrabando transfronterizo, lavado de activos y financiación del crimen organizado.

    El Servicio Nacional de Migración detalló que durante la revisión de los equipajes se constató que el material no contaba con declaración aduanera de origen y destino, licencias de exportación vigentes ni pruebas de propiedad exigidas por la normativa internacional.

    Razón por la cual se aplicó el Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008, Artículo 50, numeral 5 y se les negó el tránsito y fueron devueltos a su país de origen.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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