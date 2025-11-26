Detienen vehículo de la Defensoría del Pueblo con paquetes de droga en Chepo; la entidad informó que el auto fue hurtado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un vehículo de la Defensoría del Pueblo fue detenido en el distrito de Chepo con varios paquetes de droga, en un puesto de control del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El ente de seguridad informó que en el puesto de vigilancia se inspeccionó el auto del Estado, en el cual viajaban cinco personas, entre ellas un funcionario, y se ubicaron 12 paquetes de droga, 425 dólares en efectivo y 5 celulares.

Por su lado, la Defensoría del Pueblo informó que uno de los vehículos de la dirección regional de Chepo fue sacado del lugar sin autorización, la noche del martes 25 de noviembre, y que fue posteriormente utilizado de manera indebida.

“Es importante destacar que el vehículo sustraído de la regional de Chepo no estaba autorizado para circular fuera del horario laboral, por lo cual no contaba con salvoconducto para transitar en horas nocturnas”, explica en un comunicado la Defensoría.

De igual manera, se adelantó que el equipo legal de la Defensoría del Pueblo y la dirección regional de Chepo presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción la respectiva denuncia por el hurto del vehículo.