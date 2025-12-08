Día de la Madre marcado por la violencia: mujer es asesinada y su agresor se quita la vida; cinco niños quedan huérfanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Lo que debía ser una mañana de celebración familiar terminó convirtiéndose en un hecho que estremeció al distrito de Arraiján, en Panamá Oeste.

En pleno Día de la Madre —este 8 de diciembre de 2025—, una tragedia sacudió la playita de Bique, donde un hombre atacó a su pareja y posteriormente se quitó la vida.

El hecho dejó a cinco hijos en total orfandad y a toda la comunidad sumida en la conmoción.

El suceso ocurrió durante las primeras horas del día, provocando la inmediata movilización de agentes policiales y de numerosos residentes que se acercaron al área intentando comprender lo sucedido en una fecha que, usualmente, está marcada por homenajes, abrazos y reuniones familiares.

Esta vez, el ambiente festivo fue sustituido por el silencio, la tensión y la incredulidad de quienes se encontraban en el sitio.

Las autoridades continúan recabando detalles y reconstruyendo la secuencia de los hechos.

El subcomisionado de la Policía Nacional, Giuder Gómez, explicó que recibieron un reporte a eso de las 7:00 a.m. en el que detallaron que se escucharon detonaciones en una residencia. Al llegar al lugar, los agentes encuentran dos cuerpos sin signos vitales.

Indicó que, de manera preliminar, la mujer tiene heridas visibles en el cráneo.

Hasta el momento, dijo, manejan la tesis de un “crimen de tipo pasional” luego de que los vecinos explicaran que escucharon una discusión que se “salió de control”.

La investigación sigue en curso y se espera que las autoridades ofrezcan más información en las próximas horas para esclarecer por completo este lamentable suceso.