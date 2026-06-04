Panamá, 04 de junio del 2026
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    Sentencias

    Dictan primeras condenas con acuerdos de pena y programan 13 audiencias por fuga masiva en La Joyita

    Dos de los evadidos recibieron una pena de 36 meses de prisión que se sumará a sus condenas previas.

    Martha Vanessa Concepción
    Dictan primeras condenas con acuerdos de pena y programan 13 audiencias por fuga masiva en La Joyita
    Sentencia. Foto: Órgano Judicial. Archivo.

    Mediante acuerdos de pena se lograron las primeras dos sentencias condenatorias, tras la fuga masiva en el Centro Penitenciario La Joyita, informó este jueves el Ministerio Público.

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    De acuerdo al informe, cada uno de los implicados recibió una sanción de 36 meses de prisión, los cuales se adicionarán de forma efectiva a las penas que ya se encontraban cumpliendo antes de perpetrar la evasión.

    Hasta el momento, los operativos policiales han dejado un saldo de 142 personas capturadas. De este total, 137 ya fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

    Aún se mantienen 53 prófugos.

    Las fiscalías especializadas señalaron que mantienen una intensa actividad procesal para llevar ante la justicia a todos los responsables.

    Suspensión y reprogramación de términos

    El cronograma judicial sufrió una modificación temporal en uno de los casos clave:

    Audiencia suspendida: Un acto judicial que involucra a 2 aprehendidos fue pausado por decisión judicial.

    Motivo: Aplicación de un recurso de reposición de términos.

    Nueva fecha: El proceso se reanudará formalmente el próximo 9 de junio.

    Calendario de audiencias pendientes

    La Procuraduría General de la Nación confirmó que aún permanecen 13 audiencias adicionales pendientes de celebración, distribuidas de la siguiente manera:

    1 audiencia multitudinaria: Concentra a 12 aprehendidos en un solo acto.

    1 audiencia intermedia: Programada para 4 procesados.

    1 audiencia menor: Fijada para 2 personas implicadas.

    10 audiencias individuales: Correspondientes a las causas restantes con un aprehendido cada una.

    Las autoridades mantienen activos los operativos de control y las líneas de investigación para identificar tanto a los evadidos restantes como a los posibles colaboradores internos o externos que facilitaron el quiebre de la seguridad en el penal.

    Martha Vanessa Concepción


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