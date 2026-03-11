Diputada defiende la libertad de expresión tras fallo que revocó restricción contra Sabrina Bacal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La diputada suplente Luz Urriola, quien ocupa la curul del diputado Jonathan Vega, se pronunció este martes 10 de marzo, en defensa de la libertad de expresión durante el período de incidencias del pleno de la Asamblea Nacional.

Urriola manifestó su preocupación por la situación que enfrentó recientemente la periodista Sabrina Bacal, quien —según indicó— fue objeto de una medida que le impedía continuar informando sobre determinados temas.

“Hoy quiero levantar mi voz para hacer eco de la importancia de la libertad de expresión en este país”, expresó la diputada durante su intervención.

Urriola señaló que durante varios meses la periodista se vio limitada en el ejercicio de su labor informativa. “Una periodista de La Prensa se vio atacada y no pudo seguir ejerciendo su función como periodista porque el poder económico de algunas personas la limitaron”, afirmó.

Las declaraciones de Urriola se dan luego de que la jueza de garantías América Vergara revocara una orden de protección que impedía a Bacal informar sobre las actividades de los hermanos Roberto Carretero Napolitano y Ramón Carretero Napolitano.

La medida había sido dictada el 6 de noviembre por la fiscal adjunta Isela Mela Peralta, de la sección de delitos contra la libertad, el honor, la administración de justicia y la personalidad interna del Estado del Ministerio Público, tras una solicitud de los empresarios, quienes alegaban la supuesta existencia de una campaña en su contra.

La orden fue revocada durante una audiencia de control por afectación de derechos fundamentales celebrada el pasado 6 de marzo, luego de que la defensa de Bacal argumentara que la medida era inconstitucional y restringía el libre ejercicio del periodismo.

Durante el período de incidencias, Urriola cuestionó que una decisión de este tipo pudiera limitar el trabajo de un periodista y advirtió que este tipo de situaciones no deben normalizarse.

“Recordemos que la libertad de un periodista también es un deber de informar a toda la ciudadanía para que todos estemos enterados, y esto también es democracia”, sostuvo.

La diputada también valoró la reciente decisión judicial que dejó sin efecto la orden.

“Agradecemos la reciente decisión judicial que logró suspender esta orden y es un paso importante para que no se vea empañada la labor de algunos periodistas, cuya función es informar al país y a la ciudadanía”, concluyó.

La orden había sido cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que advirtieron que el uso de medidas de protección judicial para restringir la labor informativa podría sentar un precedente preocupante para el ejercicio del periodismo en el país.