Diputado Betserai Richards acude al Ministerio Público tras golpiza de Jairo ‘Bolota’ Salazar

El diputado independiente Betserai Richards acudió la mañana de este martes 22 de julio de 2025 al Ministerio Público (MP) para poner en conocimiento del procurador general, Luis Carlos Gómez, el ataque sufrido por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo “Bolota” Salazar, que le ocasionó varias lesiones.

Richards expresó que se presentó al MP también para solicitar protección para él y su familia, ya que el diputado Salazar lo amenazó con ir a buscarlo a su residencia, lo que pone en riesgo a su núcleo familiar.

El diputado Richards aseguró que Salazar lo atacó a traición. “Yo estaba sentado leyendo unos documentos, conversando con el diputado Jhonatan Vega; él se acercó y me dijo que esto ya no era político, sino personal, y acto seguido me lanzó varios golpes”, manifestó.

Richards detalló que Salazar le había hecho amenazas a él y a otros diputados en varias ocasiones, y que ante los hechos ocurridos procedió a acudir al MP para que luego la denuncia sea remitida a la Corte Suprema de Justicia.

Según el diputado Richards, la disputa se originó por los cuestionamientos públicos que ha hecho la bancada Seguimos sobre el manejo de fondos estatales, en especial los más de 14 millones de dólares vinculados a la llamada “descentralización paralela”, que —según investigaciones periodísticas— habrían terminado en manos de Salazar, quien, además de diputado, es representante de la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón.

“Lo que he pedido es que aparezcan [el dinero]”, afirmó.