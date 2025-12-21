Diputado Isaac Mosquera estuvo involucrado en confuso incidente con la Policía en Las Garzas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El diputado de la provincia de Darién, Isaac Mosquera, estuvo involucrado en la noche del sábado en un confuso incidente con agentes de la Policía Nacional, en Las Garzas, en el sector este de la provincia de Panamá.

En sus redes sociales, Mosquera, del partido Molirena, dijo que regresaba de una actividad en la provincia de Darién y que se encontró con un retén policial en Las Garzas.

“Procedí a identificarme correctamente como diputado de la República y continué. Pocos metros después, escuché y sentí un disparo, lo que generó una situación alarmante de forma inmediata”, dijo Mosquera en la red social Instagram.

Mosquera expresó que estuvo retenido cerca de dos horas y que procedió a mostrar todo lo que transportaba en el vehículo.

Fuentes policiales informaron que Mosquera evadió dos puntos de control sin placa, viniendo de Darién.

Información en desarrollo…