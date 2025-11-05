Director de la Policía dijo que hay cinco personas identificadas relacionadas con la desaparición de un joven en Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que tienen a cinco personas identificadas que podrían estar relacionadas con la desaparición del joven Esteban Danilo De León.

Fernández explicó que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ha practicado cuatro diligencias de allanamiento en algunos puntos, en los que se logró obtener ciertos indicios.

Detalló que se trata de una investigación compleja y delicada, en la que se requiere la colaboración de la comunidad para el suministro de información que permita ubicar a la víctima.

El pasado domingo, las autoridades ubicaron el vehículo de Esteban Danilo De León en el área de Malengue, Pacora, calcinado por las llamas, en lo que se presume fue un intento de borrar evidencias.

El auto fue localizado tras la alerta dada a la Policía por residentes del lugar. Agentes de la Policía y miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron una inspección del vehículo y verificaron que se encontraba vacío, por lo que se sospecha que fue llevado al sitio e incendiado.

De León fue visto por última vez el pasado viernes 31 de octubre, cuando salió de su residencia ubicada en la barriada Morelos, Tocumen, en su auto Forting color gris.

La Policía realizó varias diligencias en el lugar y tomó entrevistas, pero hasta el momento no se tienen detalles de quiénes pudieron llevar el auto a ese sitio y luego prenderle fuego.

La DIJ también analiza una serie de videos de las cámaras de seguridad del área, a fin de establecer la ruta usada por el joven para movilizarse el día en que se reportó su desaparición.

Las autoridades también han contactado a familiares y amigos del joven desaparecido para determinar si tenía previsto encontrarse con alguna persona ese día.