Panamá, 24 de septiembre del 2025

    Sertv

    Director de Sertv confirma colaboración y entrega de datos a Fiscalía Anticorrupción

    Juan Manuel Díaz

    El director del Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv), Dustin Guerra, aseguró que su despacho se encuentra colaborando con la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre las funciones que desempeña una funcionaria encargada de la dirección de producción.

    Durante su comparecencia a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, explicó que los funcionarios de Asesoría Legal de Sertv están en la fase de recolección de la información.

    La semana pasada, la fiscalía solicitó a Sertv certificar si la Sra. Noemí Gutiérrez labora como directora de producción y, de ser así, se les remita copia del decreto de nombramiento, acta de toma de posesión y manual de funciones.

    Dustin Guerra, director de Sertv.

    La fiscalía también pidió información sobre su horario de labores y que se le envíe copia de las constancias de la marcación digital o manual del horario laborado en el mes de julio de 2025 a la fecha.

    En el oficio también se solicita informar si Gutiérrez mantiene chofer o vehículo asignado y que, de ser positiva la respuesta, se envíen las generales del mismo y, de contar con el sistema de posicionamiento global (GPS), las coordenadas marcadas en el mes de julio de 2025 a la fecha.

    La investigación es adelantada por la fiscal Marielys Díaz, quien envió un oficio a Sertv en el que pide detalles de las actividades de la funcionaria.

    Guerra explicó que la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción es a raíz de una denuncia anónima y que no es la primera denuncia que se presenta contra funcionarios de Sertv y que, tras entregarse la información requerida, han sido archivadas.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

