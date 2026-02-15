Panamá, 15 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Protestas

    Dirigente Toribio García enfrentará juicio por cuatro cargos penales

    Juan Manuel Díaz
    Dirigente Toribio García enfrentará juicio por cuatro cargos penales
    Un juez de garantías llamó a juicio al dirigente Toribio García, tras ser limpujtado por apología del delito. Cortesía.

    La juez de garantías Irina Gutiérrez, de la provincia de Chiriquí, dictó un auto de juicio contra el dirigente indígena Toribio García por los delitos de atentar contra la personalidad interna del Estado, apología del delito y lesiones personales, en perjuicio del Estado panameño y miembros de la Policía Nacional.

    +info

    Juez aplica medida de retención domiciliaria y prohibición de uso de redes sociales a dirigente Toribio GarcíaTribunal confirma retención domiciliaria para dirigente Toribio García

    El proceso contra Toribio García se sustenta en hechos ocurridos en junio de 2025, cuando Toribio presuntamente realizó una serie de acciones para llamar al desorden público y atentar contra unidades de la Policía Nacional a través de las redes sociales, en el marco de protestas por la aprobación de la Ley 462, que aplicó reformas a la seguridad social.

    En la audiencia de acusación, la juzgadora admitió 29 pruebas, 14 de ellas testimoniales, 5 periciales, 4 documentales y 6 materiales, presentadas por la fiscal del Ministerio Público, Sadia Lou, y por el defensor particular, José Félix González Cáceres.

    Dirigente Toribio García enfrentará juicio por cuatro cargos penales
    La protestas se realizaron en varios puntos de la Comarca Ngbe Bugle. Archivo

    Durante una audiencia celebrada el pasado viernes, la juez Gutiérrez fijó el inicio del juicio para los días 11 y 12 de febrero de 2027, a las 9:00 de la mañana, en la sala 12 del Órgano Judicial en la ciudad de David.

    Actualmente, el dirigente mantiene las medidas cautelares de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes, prohibición de salir de la provincia, prohibición de concurrir a determinadas reuniones, prohibición de cambiar de domicilio y de utilizar redes sociales.

    Por su parte, Franklin Reyes, abogado defensor de García, sostuvo que la imputación carece de fundamento, ya que cualquier ciudadano tiene derecho a manifestarse públicamente contra una norma legal que considere perjudicial para la comunidad.

    En varias ocasiones, Toribio García ha liderado protestas contra la aprobación de la Ley 462 y convocó a los pueblos residentes de la Comarca Ngäbe Buglé para oponerse a las reformas.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más