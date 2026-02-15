Dirigente Toribio García enfrentará juicio por cuatro cargos penales

La juez de garantías Irina Gutiérrez, de la provincia de Chiriquí, dictó un auto de juicio contra el dirigente indígena Toribio García por los delitos de atentar contra la personalidad interna del Estado, apología del delito y lesiones personales, en perjuicio del Estado panameño y miembros de la Policía Nacional.

El proceso contra Toribio García se sustenta en hechos ocurridos en junio de 2025, cuando Toribio presuntamente realizó una serie de acciones para llamar al desorden público y atentar contra unidades de la Policía Nacional a través de las redes sociales, en el marco de protestas por la aprobación de la Ley 462, que aplicó reformas a la seguridad social.

En la audiencia de acusación, la juzgadora admitió 29 pruebas, 14 de ellas testimoniales, 5 periciales, 4 documentales y 6 materiales, presentadas por la fiscal del Ministerio Público, Sadia Lou, y por el defensor particular, José Félix González Cáceres.

La protestas se realizaron en varios puntos de la Comarca Ngbe Bugle. Archivo

Durante una audiencia celebrada el pasado viernes, la juez Gutiérrez fijó el inicio del juicio para los días 11 y 12 de febrero de 2027, a las 9:00 de la mañana, en la sala 12 del Órgano Judicial en la ciudad de David.

Actualmente, el dirigente mantiene las medidas cautelares de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes, prohibición de salir de la provincia, prohibición de concurrir a determinadas reuniones, prohibición de cambiar de domicilio y de utilizar redes sociales.

Por su parte, Franklin Reyes, abogado defensor de García, sostuvo que la imputación carece de fundamento, ya que cualquier ciudadano tiene derecho a manifestarse públicamente contra una norma legal que considere perjudicial para la comunidad.

En varias ocasiones, Toribio García ha liderado protestas contra la aprobación de la Ley 462 y convocó a los pueblos residentes de la Comarca Ngäbe Buglé para oponerse a las reformas.