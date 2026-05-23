Dos de los implicados en tiroteo en El Chorrillo tenían medida cautelar de arresto domiciliario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las investigaciones realizadas por las autoridades revelan que el tiroteo puede tener relación con el asesinato de una persona el pasado martes en la vía Ricardo J. Alfaro.

Dos implicados en una balacera registrada la noche del viernes 22 de mayo en calle 25 El Chorrillo, mantenían medidas cautelares de arresto domiciliario y brazalete electrónico, según reportó la Policía Nacional.

Tras el enfrentamiento, que dejó como saldo dos heridos, uno de los cuales mantenía una medida de arresto domiciliario y uso de brazalete electrónico, la policía logró la aprehensión de tres personas en el sector conocido como Patio Sucio de El Chorrillo.

El enfrentamiento se produjo cuando varios sujetos a bordo de un auto abrieron fuego contra un grupo de personas hiriendo a dos de ellas, que fueron trasladadas al Hospital Santo Tomás.

Al lugar acudieron miembros del cuerpo de reacción rápida motorizada de la policía y a la altura del sitio conocido como Patio Sucio, se dio con la aprehensión de los sospechosos y el decomiso de varias armas de fuego.

El asesinato en la vía Ricardo J. Alfaro ocasionó un gran caois vehicular.

Durante la diligencia policial se verificó que uno de los aprehendidos también gozaba de una medida cautelar de arresto domiciliario y uso de brazalete electrónico.

También se comprobó que los otros dos aprehendidos mantienen antecedentes penales por la comisión de varios delitos.

Según las investigaciones, el atentado está relacionado con el asesinato del pasado martes de un sujeto conocido por el apodo de Jhon Wick (nombre de un sicario que aparece en varias películas), asesinado a balazos en la vía Ricardo J. Alfaro.

Las pesquisas relacionan a la víctima, que había sufrido tres atentados previos, con una pandilla que opera en El Chorrillo, por lo que se presume que la balacera en el popular barrio, se trató de un ajuste de cuentas relacionado con el crimen de Wick.

El presidente José José Raúl Mulino ha expresado su disconformidad con la aplicación de medidas cautelares de arresto domiciliario dadas por jueces de garantías a implicados en caso de pandillerismo.

En reiteradas ocasiones, Mulino ha expresado su inconformidad con las decisiones asumidas por jueces de garantías, en las que se conceden medidas cautelares distintas a la detención provisional en procesos por delitos graves.