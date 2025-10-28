Dos estudiantes mueren al cruzar una quebrada en la comarca y un joven desaparece en balneario; se prevén más lluvias en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos estudiantes murieron ahogados este lunes 27 de octubre al intentar cruzar un río en el distrito de Mironó, región de Nedrini, comarca Ngäbe Buglé, en medio de las fuertes lluvias que afectan esa zona del país.

Los menores eran estudiantes de la escuela Cascabel. Residentes del área y docentes participaron en la búsqueda y lograron ubicar los cuerpos en el afluente La Pita, que intentaban cruzar.

En videos compartidos en redes sociales, se observa a uno de los educadores cargar el cuerpo de uno de los estudiantes envuelto en una sábana y sobre su espalda.

“Es lamentable para nosotros los educadores que laboramos en el Centro Educativo Básico General Cascabel. Hoy 27 de octubre, día del estudiante, recibimos una noticia que nos parte el corazón”, expresó el docente Cirilo González.

Advirtió que cada año los estudiantes “tienen que sacrificarse” cruzando ríos y quebradas caudalosas. “No hay puentes”, reclamó.

En tanto, en la provincia de Coclé se reportó la desaparición de un joven de 24 años mientras se bañaba en un balneario.

Según las autoridades, el joven se lanzó al charco La Tortuga, en el sector de Mata Palo, corregimiento de Cabuya de Antón.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) inició la búsqueda, pero esta fue suspendida durante la tarde debido a las lluvias.

Las autoridades mantienen alerta amarilla para varias zonas del país por las persistentes lluvias y los efectos indirectos del huracán Melissa, que este lunes alcanzó la categoría 5.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las lluvias continuarán durante la noche de este lunes y la madrugada del martes. El fin de semana se registraron inundaciones por desbordamiento de ríos en Veraguas y Los Santos, especialmente en el corregimiento de Tonosí.