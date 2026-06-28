Panamá, 28 de junio del 2026
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    Delitos

    Dos hombres son declarados culpables por el homicidio en 2024 de la turista española Eneritz Argintxona

    Yasser Yánez García
    Dos hombres son declarados culpables por el homicidio en 2024 de la turista española Eneritz Argintxona
    Eneritz Argintxona Fraile. Archivo

    La Fiscalía Regional de Bocas del Toro obtuvo una sentencia condenatoria contra dos hombres por los delitos de homicidio y robo en perjuicio de la ciudadana española Eneritz Argintxona Fraile, crimen ocurrido el 23 de julio de 2024 en Isla Carenero, provincia de Bocas del Toro.

    Desde agosto de 2024, Antony Planes y Joshua Parris, principales sospechos del crímen, permanecían en prisión preventiva luego de que la Fiscalía les imputara los delitos de feminicidio y robo agravado.

    No obstante, aún está pendiente la lectura de la sentencia por parte del juez, en la que se determinará la pena que deberán cumplir los condenados.

    El caso se remonta al 23 de julio de 2024, cuando la joven de 30 años fue reportada como desaparecida en Isla Colón, en el archipiélago de Bocas del Toro.

    Tres días después, el 26 de julio, residentes de isla Carenero alertaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer. Posteriormente, el 30 de julio de 2024, la Fiscalía Regional de Bocas del Toro confirmó, mediante una diligencia de reconocimiento, que se trataba de la ciudadana española.

    La fiscal coordinadora de la investigación, Marissa Caballero, explicó en ese momento que la identificación fue realizada con la colaboración de la madre de la víctima, a quien también se le practicó una prueba de extracción de ADN para efectuar el cotejo científico.

    La necropsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, producto de un golpe en la cabeza.

    Tras el hallazgo del cuerpo, el Ministerio Público desarrolló diversas diligencias de investigación, entre ellas inspecciones de campo, que permitieron ubicar algunas de las pertenencias de la víctima y recabar indicios sobre los presuntos responsables del crimen.

    Eneritz Argintxona Fraile era oriunda de Erandio, en la provincia de Vizcaya, País Vasco, España, y laboraba en Panamá en temas de cooperación.

    Yasser Yánez García

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