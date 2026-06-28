Dos hombres son declarados culpables por el homicidio en 2024 de la turista española Eneritz Argintxona

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía Regional de Bocas del Toro obtuvo una sentencia condenatoria contra dos hombres por los delitos de homicidio y robo en perjuicio de la ciudadana española Eneritz Argintxona Fraile, crimen ocurrido el 23 de julio de 2024 en Isla Carenero, provincia de Bocas del Toro.

Desde agosto de 2024, Antony Planes y Joshua Parris, principales sospechos del crímen, permanecían en prisión preventiva luego de que la Fiscalía les imputara los delitos de feminicidio y robo agravado.

#Culpable| La @PGN_PANAMA a través de su Fiscalía Regional de Bocas del Toro consigue condena para dos personas, por los delitos de homicidio y robo, en perjuicio de una extranjera, hecho suscitado el 23 de julio de 2024, en Isla Carenero, provincia de Bocas del Toro. pic.twitter.com/ThrVKk0a5Y — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 27, 2026

No obstante, aún está pendiente la lectura de la sentencia por parte del juez, en la que se determinará la pena que deberán cumplir los condenados.

El caso se remonta al 23 de julio de 2024, cuando la joven de 30 años fue reportada como desaparecida en Isla Colón, en el archipiélago de Bocas del Toro.

Tres días después, el 26 de julio, residentes de isla Carenero alertaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer. Posteriormente, el 30 de julio de 2024, la Fiscalía Regional de Bocas del Toro confirmó, mediante una diligencia de reconocimiento, que se trataba de la ciudadana española.

La fiscal coordinadora de la investigación, Marissa Caballero, explicó en ese momento que la identificación fue realizada con la colaboración de la madre de la víctima, a quien también se le practicó una prueba de extracción de ADN para efectuar el cotejo científico.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, producto de un golpe en la cabeza.

Tras el hallazgo del cuerpo, el Ministerio Público desarrolló diversas diligencias de investigación, entre ellas inspecciones de campo, que permitieron ubicar algunas de las pertenencias de la víctima y recabar indicios sobre los presuntos responsables del crimen.

Eneritz Argintxona Fraile era oriunda de Erandio, en la provincia de Vizcaya, País Vasco, España, y laboraba en Panamá en temas de cooperación.