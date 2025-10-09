Dos muertos y más de 20 heridos deja vuelco de bus en Chepo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas en un accidente de autobús registrado este jueves 9 de octubre en el distrito de Chepo, al este de la provincia de Panamá.

Entre los heridos, cinco se encuentran en condición grave, según los primeros reportes de las autoridades. Las víctimas fatales son un hombre y una mujer, aún sin identificar.

De acuerdo con versiones preliminares, el bus —conocido como tipo “nevera”— se volcó tras impactar contra un talud en el área de Unión de Azuero, cuando se dirigía hacia la ciudad capital.

Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional acudió al sitio para auxiliar a los heridos, mientras que paramédicos del Servicio Nacional de Emergencias 911 trasladaron a los lesionados a hospitales cercanos.

En videos difundidos en redes sociales se observa a pasajeros intentando salir del autobús volcado, algunos en estado de pánico y con niños en brazos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente.