Dos muertos y varios heridos deja fuga masiva en La Joyita, confirma ministra de Gobierno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Montalvo explicó que los decesos ocurrieron en los pabellones antes de que la Policía interviniera

A dos ascendió el número de internos muertos, múltiples heridos y la destrucción de diversas áreas del penal, como saldo preliminar de la fuga masiva escenificada este lunes en el Centro Penitenciario La Joyita, informó la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo.

La ministra Montalvo, confirmó que han sido dos los privados de libertad que han perdido la vida y cuyos cuerpos fueron hallados en los pabellones antes del ingreso de las fuerzas del orden.

“Las dos personas fallecidas que tenemos en este momento lamentablemente salen de los pabellones cuando todavía no había entrado la Policía”, detalló la ministra.

Cárcel La Joyita. Archivo.

Montalvo señaló que los fallecidos aún no han sido identificados y que los heridos, algunos de consideración, sufrieron lesiones principalmente al intentar saltar las estructuras del penal. El Ministerio de Gobierno aseguró que la situación interna ya se encuentra controlada.

“Heridos sí hay algunos, los que estaban saltando, tengo vídeos ahí, de lo que pude ver, se encaramaron arriba de los techos, desbarataron el tema de la toma de agua, se metieron a la cocina, vandalizaron totalmente el centro”, dijo Montalvo.

De acuerdo con los reportes iniciales, como parte de sus estrategias de control interno, las autoridades ejecutaban un proceso de clasificación y reubicación de más de 80 reclusos, entre los que presuntamente se encontraban cabecillas de bandas delincuenciales.

Las cárceles La Joya y La Joyita son las que registran los más altos índices de hacinamiento. Archivo

En busca de los fugitivos

La medida provocó el rechazo inmediato de la población penitenciaria, generando disturbios que escalaron rápidamente. Los reos ganaron los techos, vandalizaron la cocina y destruyeron el sistema de toma de agua antes de que la Policía Nacional lograra ingresar a los pabellones afectados. En medio del caos y las detonaciones, decenas de internos lograron evadir los controles perimetrales.

Tras la fuga, los estamentos de seguridad han activado un intenso operativo terrestre y aéreo en los alrededores de La Joyita y La Mega Joya, lo que ha mantenido congestionado el tráfico por alrededores del área.

Unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), apoyados por helicópteros, lograron la recaptura de al menos 77 privados de libertad hasta la medianoche.

Familiares de los internos se concentraron en las inmediaciones del complejo carcelario para exigir información oportuna sobre el estado de salud de sus allegados, denunciando la falta de canales claros de comunicación durante estas crisis.

Este hecho representa el segundo incidente de gravedad en el complejo penitenciario en los últimos meses, tras el tiroteo del pasado 21 de abril en La Joya que dejó un muerto y tres heridos.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a reportar cualquier información sobre posibles evadidos a través de las líneas de emergencia habilitadas como el 104, 311 y Línea de Denuncia Anónima 089: