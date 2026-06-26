Dos panameños, exdirectivos de una empresa contratista del Estado, son sancionados por Estados Unidos

Exclusivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, sostiene que los sujetos incluidos en su lista sancionatoria tienen vínculos con una red de reclutamiento y abastecimiento del conflicto bélico en Sudán

Estados Unidos anunció sanciones contra dos panameños, exdirectivos de una empresa proveedora del Estado panameño, por considerar que forman parte de una red transnacional dedicada al reclutamiento de combatientes y la adquisición de armamento para la guerra civil en Sudán.

Los panameños Enrique Palacios Quintanilla y Jack Peter Derman Guzmán, así como el colombiano Fredy Alejandro López Ocampo, fueron incluidos este viernes 26 de junio en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también conocida como Lista Clinton.

Los tres eran directivos y dignatarios de Talent Bridge, S.A., anteriormente llamada Global Staffing, S.A., una sociedad panameña que el 9 de diciembre de 2025 fue incluida en la lista de la OFAC, precisamente por sus nexos con esa red. Además, Palacios, Derman y López también están vinculados a Sprintico Corp., empresa que el 12 de agosto de 2025 obtuvo, mediante contratación directa, un contrato por $1.6 millones para alquilar 500 brazaletes electrónicos al Ministerio de Gobierno (Mingob).

Derman era presidente, tesorero y representante legal de Talent Bridge; Palacios era secretario y agente residente, y López figuraba como director. Todos renunciaron tras la inclusión de esta sociedad en la lista de la OFAC: Derman y Palacios lo hicieron el 15 de diciembre de 2025, mientras que López presentó su renuncia el 17 de octubre de ese mismo año. López también intentó renunciar como suscriptor, pero eso no está permitido, por lo que su nombre continúa apareciendo como tal, junto con el de la otra suscriptora, Claudia Oliveros Forero, una colombiana que previamente había sido incluida en la lista de la OFAC.

Derman, López y Palacios también integraban la junta directiva y eran dignatarios de Sprintico, la empresa proveedora de los brazaletes electrónicos del Mingob. La sanción impuesta por la OFAC a Talent Bridge también derivó en sus renuncias en Sprintico. Derman, quien era presidente y representante legal, fue reemplazado por Francisco Javier Trujillo Zamarripa. López dejó el cargo de secretario y fue sustituido por Roberto Jaramillo Posada. Palacios era el agente residente, cargo que ahora ocupa Diana Castro Espinosa.

Según la OFAC, las personas y empresas sancionadas facilitaron el fortalecimiento tanto de las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF, por sus siglas en inglés) como de las Fuerzas de Apoyo Rápido (Rapid Support Forces o RSF), el grupo paramilitar acusado de cometer atrocidades durante el conflicto. De acuerdo con Estados Unidos, estas estructuras han contribuido a intensificar una guerra que ha derivado en una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Según el Departamento del Tesoro, la red de la RSF era dirigida por el militar colombiano retirado Álvaro Andrés Quijano Becerra y su esposa, Claudia Oliveros Forero, quienes ya habían sido objeto de sanciones estadounidenses en diciembre de 2025 y abril de 2026, respectivamente, por su presunta participación en el reclutamiento de exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control imposed sanctions on targets linked to procurement and recruitment networks fueling Sudan’s devastating civil war. These networks have enabled both sides to expand the scale and intensity of the conflict, contributing to one of… — Treasury Department (@USTreasury) June 26, 2026

Las autoridades estadounidenses sostienen que Talent Bridge, S.A. fue utilizada para reducir la exposición legal de la empresa colombiana International Services Agency (A4SI) y ocultar los vínculos entre esa sociedad y la compañía que contrataba a los combatientes enviados a Sudán.

Las sanciones anunciadas este viernes también alcanzan a otros dos hombres —el indio Alok Choudhari y el sudanés Tariq Hussain Muhammad Madani—, así como a las sociedades SBL Energy Limited, de India, y Ports Engineering Company Ltd. y Target Multiactivities Company Ltd., ambas de Sudán.

Según una nota de prensa del Departamento del Tesoro, estas compañías se dedican a la importación de explosivos, municiones, uniformes y otros equipos utilizados en el conflicto.

Las sanciones impuestas por la OFAC implican el bloqueo de todos los bienes que los sancionados posean en Estados Unidos o que estén bajo el control de personas estadounidenses.

Asimismo, los ciudadanos y las entidades estadounidenses tienen prohibido mantener relaciones comerciales o financieras con las personas y empresas incluidas en la lista de sancionados.