Dos víctimas fatales marcan el inicio del asueto de Semana Santa 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El asueto por Semana Santa 2026 inició con un saldo trágico de dos víctimas fatales, según el Informe Preliminar N.° 2 de la Operación Guardianes Fase III, emitido este viernes 3 de abril a la 1:00 p.m.

Una de las muertes se registró por accidente de tránsito en Chiriquí, mientras que la segunda corresponde a una presunta inmersión, caso que aún se mantiene bajo investigación.

El reporte oficial detalla que, en medio del asueto, las instituciones de seguridad y respuesta mantienen un despliegue nacional coordinado desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ubicado en Santa María, Herrera, con presencia en playas, ríos, carreteras y actividades religiosas a nivel nacional.

En cuanto a la movilización de personas, las autoridades informaron que 16,693 personas se trasladaron por vía marítima, con un movimiento de 1,736 naves.

Además, se contabilizaron 61,385 entradas al país y 55,917 salidas, reflejando un alto flujo de viajeros durante los primeros días del operativo.

Entre los eventos relevantes también se reportaron siete personas rescatadas y un incidente en Penonomé, donde más de 100 personas fueron atendidas tras verse afectadas por un ataque de abejas.

Ataque de abejas en Penonomé. Cortesía

El Cuerpo de Bomberos registró además 19 atenciones por incendios de masa vegetal, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 149 traslados hospitalarios.

En materia sanitaria, el Minsa informó un total de 2,608 atenciones, de las cuales 1,447 fueron en la red hospitalaria y 1,161 en atención primaria.

Entre los casos más frecuentes se reportaron 131 traumas, 32 intoxicaciones alimentarias, 6 quemaduras y 7 accidentes vehiculares.

El informe también menciona tres defunciones atendidas en el sistema de salud. Por su parte, la Caja de Seguro Social (CSS) indicó que atendió 2,302 pacientes, con 272 casos de trauma.

En el componente de respuesta prehospitalaria, el SUME 911 detalló que atendió 146 incidentes, principalmente por accidentes de tránsito (18), dolor torácico (15), caídas (12) y problemas respiratorios (11).

Para estas tareas se desplegaron 744 personas y se mantuvieron operativas 24 ambulancias a nivel nacional.

Sobre la afluencia en playas, las autoridades contabilizaron un total general de 404 personas, de las cuales 310 estuvieron en áreas vigiladas.

En el ámbito de seguridad, el Servicio Nacional de Fronteras reportó 265 acciones policiales, 20 aprehendidos y 2,717 verificaciones.

El Servicio Nacional Aeronaval registró 1,393 verificaciones de personas y 188 zarpes, mientras que la Policía Nacional informó que realizó más de 2,100 verificaciones.

El operativo también mantiene presencia en actividades religiosas, donde se reportaron 25 atenciones médicas.