Droga ubicada en auto de la Defensoría expone ruta de mochileros entre Darién y Chepo

La detención de un pickup de la Defensoría del Pueblo la semana pasada, en el que se decomisaron 12 kilos de drogas, dejó al descubierto una ruta de tráfico de drogas que abarca desde el Darién hasta el área montañosa de Madroño, y de allí a Chepo.

La droga luego es movilizada por tierra hacia la ciudad de Panamá.

El pasado 26 de noviembre, un vehículo de la Defensoría del Pueblo fue detenido en un retén del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en Las Margaritas de Chepo, con cinco personas que transportaban 12 kilos de cocaína.

La droga estaba oculta dentro de las mochilas que eran transportadas por Temístocles López, Ligio Solís y Ernestino Núñez, quienes, según la fiscalía, pertenecen a un grupo dedicado al tráfico de drogas por trochas desde Darién hasta Chepo para eludir la vigilancia de las autoridades.

Según la investigación, el conductor de la Defensoría del Pueblo, César Quintero, viajó desde Madroño hasta Chepo en compañía de José Rodríguez para buscar a López, Solís y Núñez, quienes debían llevar la droga, a quienes se les pagaría por el transporte de la mercancía.

Quintero fue destituido del cargo de conductor de la Defensoría del Pueblo, tras conocerse su vinculación con el decomiso de la droga y el uso de un vehículo del Estado para ello.

Unidades de la Policía Nacional custodiaron la sala de audiencias del Sistema Penal Acusatorio, en plaza Ágora. LP/Elysée Fernández

Durante una audiencia de imputación celebrada el pasado domingo, 30 de noviembre, el juez de garantías Oris Medina decretó la medida cautelar de detención provisional y acogió la imputación de la Fiscalía de Drogas por los delitos de posesión agravada y conspiración para el tráfico de drogas para las cinco personas.

La fiscalía trabaja en la obtención de una serie de mensajes telefónicos vía WhatsApp encontrados en los celulares de los investigados, que pueden llevar a la identificación del resto de los implicados en esta red criminal.

La droga era transportada por mochileros. Cortesía.

Durante la audiencia, uno de los imputados se mostró dispuesto a lograr un acuerdo de pena con la fiscalía, pero al final no pudo alcanzar un acuerdo sobre la sanción que se le aplicaría.

Las autoridades estiman que el decomiso realizado reveló que las áreas montañosas de Chepo están siendo usadas para mover pequeños cargamentos de droga hacia la ciudad de Panamá.

Ya en la operación Jericó, en la que se imputó cargos por narcotráfico a 37 personas, también se dejó al descubierto la contratación de mochileros para el tráfico de drogas desde Darién hacia la provincia de Panamá.

El Senafront ha detenido a grupos de mochileros que movilizan droga procedente de Colombia, que luego es llevada por la selva hasta poblaciones en las que son recogidos por vehículos adaptados para ello.