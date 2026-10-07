NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La juez de garantías Sandra Castillo imputó cargos y ordenó la detención provisional del exvicepresidente de Finanzas del BAC, Arnold Salgado Galeano, por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y delito financiero.

Salgado es vinculado a la red criminal que se apropió de créditos fiscales, al manipular el sistema e-Tax 2.0. de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Este martes 6 de octubre, en una audiencia que se extendió por casi siete horas, la juez Castillo estimó que la detención provisional es la medida más idónea en este momento, debido a la gravedad de los delitos imputados y a la afectación ocasionada a la economía nacional.

La juez también consideró que la fiscalía aportó elementos que revelan la relación de Salgado Galeano con la red desmantelada en la operación Pandora, en julio pasado, y que provocó una lesión patrimonial al Estado por un monto de $40 millones.

El fiscal Emeldo Márquez ofreció declaraciones al término de la audiencia en la que se ordenó la detención provisional de Arnold Salgado Galeanohttps://t.co/N6pJsea8me pic.twitter.com/n8q2qXkHN7 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 7, 2026

Salgado Galeano, que fue aprehendido el pasado lunes, se presentó en la audiencia esposado y escoltado por agentes policiales.

El hombre fue vicepresidente en BAC Panamá hasta el 2 de septiembre pasado. El banco, que colabora con la investigación, habría adquirido la mayoría de los créditos fiscales fraudulentos.

Los hechos que se le endilgan

El fiscal Emeldo Márquez detalló que uno de los elementos que vinculan a Salgado con la operación Pandora es la declaración de Carlos Ferguson, también imputado en esta causa, quien lo identificó como la persona que agilizaba los trámites dentro del BAC, entidad que adquirió la mayoría de los créditos fiscales gestionados por la red criminal.

Ferguson también declaró que entregó al exvicepresidente de Finanzas la suma de $50,000 −divididos en dos pagos de $25,000 cada uno− por la gestiones realizadas. Uno de esos pagos lo entregó en los estacionamientos del Santuario Nacional y otro en el PH Greenwood.

El fiscal Márquez detalló que un informe del jefe de seguridad corporativa del BAC entregado a la fiscalía reveló que Salgado eliminó 36 correos electrónicos de conversaciones sostenidas con Ferguson, que ahora se intenta recuperar para conocer su contenido.

El fiscal relató que este hallazgo se produjo dentro una investigación interna del BAC sobre la compra de créditos fiscales, en la que se pudo identificar una serie de sociedades que no figuraban dentro del listado de empresas afectadas que hasta entonces manejaba la fiscalía.

1 Juez ordena detención provisional a exvicepresidente del BAC 2 Fiscalía lo vincula con la red de créditos fiscales fraudulentos 3 Un testigo asegura haberle entregado $50,000 4 El caso Pandora habría causado una lesión de $40 millones al Estado

La fiscalía también aportó la declaración de la imputada Karen Pitty, quien figura como representante legal de una de las sociedades utilizadas como intermediarias en la comercialización de los créditos fiscales fraudulentos.

Pitty explicó que Carlos Ferguson y Adolfo Quintero le propusieron participar en el entramado y le confiaron que tenían un contacto en el BAC. El contacto resultó ser Salgado.

Salgado fue vicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá hasta el pasado 2 de septiembre. En agosto, el banco se incorporó “voluntariamente” al proceso penal que adelanta la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.

#OperaciónPandora | A un exejecutivo bancario se le impuso la detención provisional, por los delitos de delincuencia organizada y corrupción privada, relacionados con supuestas irregularidades dentro del sistema E-Tax.



Detalles: https://t.co/MD3eQRpcb1#DenunciaElDelito pic.twitter.com/3uY5QlIfSk — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 7, 2026

Ricardo Augusto Muñoz, del equipo de abogados de Salgado, aseguró que su cliente no era la única persona dentro del BAC que participaba en el trámite para los compra de los créditos fiscales. Mencionó a los asesores legales, oficiales de cumplimiento y hasta la gerencia de la entidad.

La defensa del imputado apeló la medida de detención preventiva aplicada por la juez de garantías. El reclamo será atendido en una audiencia que se celebrará el 28 de octubre.