El chino Kenneth Zhang pide que Panamá lo reconozca como ‘refugiado’ para evitar su extradición

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Kenneth Zhang solicita se le conceda la condición de refugiado ante posibles violaciones de los derechos humanos si es extraditado a China.

Kenneth Zhang, el ciudadano chino ligado al fallido proyecto portuario de Isla Margarita, pretende que el gobierno panameño le conceda un estatus de refugiado, lo que le permitiría evadir su eventual extradición a China.

La solicitud ya fue presentada por el abogado Guillermo Cochez ante la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados de Panamá (ONPAR), según comunicó la agencia de relaciones públicas que atiende los asuntos de Zhang.

Zhang fue capturado el 11 de julio pasado, en atención a una solicitud de extradición de la República Popular de China, que lo busca por la presunta apropiación ilícita de activos empresariales entre 2020 y 2022.

Zhang habría informado a la ONPAR que su extradición a China lo expondría a posibles tratos crueles, inhumanos y torturas. En su solicitud, invoca la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1951 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

Zhang, quien de momento está en la cárcel La Nueva Joya, solicitó a ONPAR una entrevista para explicar el riesgo en que se encuentra su integridad física y sobre posibles violaciones a sus derechos humanos si regresa a su país.

También expresa preocupación por su estado de salud, ya que antes de llegar a La Nueva Joya, permaneció en una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) sin que le dieran atención médica.

La pasada semana, Zhang presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington.

Su arresto se produjo el pasado sábado 11 de julio en Calidonia, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades chinas.

Zhang es directivo de Landbridge Holding inc. (LHI), una corporación registrada en Barbados que en su momento tuvo el control de Panama Colon Container Port (PCCP), la sociedad que obtuvo el contrato de concesión (ya rescindido por incumplimiento) para el desarrollo de un puerto y una terminal de contenedores en Isla Margarita, Colón. A principios de año, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) rescindió el contraro por incumplimiento.

Sus comunicaciones escritas las dirige en una carta con membrete de Sinolam International Pte. Ltd., una sociedad registrada en Singapur, la cual supuestamente invertiría en la construcción de un proyecto energético en Puerto Pilón, Colón.