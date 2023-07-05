El chofer de Publio De Gracia alega que Martinelli le ofreció plata a cambio de información sobre la DGI

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los organismos de seguridad del Estado llevan a cabo una investigación sobre las confesiones de un conductor del jefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, quien habría sido abordado por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, a fin de obtener información sobre las investigaciones que se llevan a cabo a empresas ligadas al expresidente, por presunta evasión fiscal.

Se trata de Rafael Venicio Guerrero, un conductor de la DGI asignado al despacho de De Gracia, quien -según su testimonio- fue contactado por Tomás Martinelli, sobrino del expresidente y ligado a Importadora Ricamar, S.A. (Irisa), dueña de la cadena Súper 99. Tomás Martinelli también es vocal del Tribunal de Honor y Disciplina de Realizando Metas, el partido que fundó y preside su tío Ricardo.

La información fue confirmada por De Gracia en entrevista con este medio, quien fue muy cauto en sus declaraciones, precisamente para no comprometer la investigación por presunta defraudación fiscal que se lleva a cabo a las empresas vinculadas al expresidente. Luego, el director amplió estas explicaciones en un tuit.

Como servidor público debo privilegiar siempre los intereses del Estado por encima de los personales. En relación con la noticia, tengo la obligación de cuidar cualquier investigación q deban realizar las autoridades y las q podamos llevar en DGI cumplir con la confidencialidad. — Publio De Gracia (@PublioDeGracia) July 5, 2023

De Gracia resaltó que dejó el tema en manos de los organismos de seguridad, en cuanto se enteró de lo ocurrido con su chofer.

De Gracia adelantó que está en colaboración con autoridades extranjeras en varias investigaciones sobre defraudación fiscal, por lo que decidió dar prioridad a sus pesquisas locales sobre este tema, pero informando de lo ocurrido a estas.

El director de la DGI explicó que su conductor le contó hace aproximadamente dos meses que fue abordado por Tomás Martinelli y conducido a una oficina en Monte Oscuro, que ahora se cree se trata de la sede principal del Súper 99, aunque De Gracia dijo que ignora exactamente a dónde lo llevaron.

Según la versión del chofer, en esa cita recibió una oferta “de miles de dólares” a cambio de información sobre las diligencias que adelanta su jefe. En esa reunión participó -según él- el propio expresidente.

Otras fuentes consultadas por este medio contaron que los organismos de seguridad del Estado le hicieron al conductor una serie de preguntas sobre los hechos narrados y que este las respondió todas. Sobre este tema, De Gracia dijo no conocer al respecto, a fin de no enturbiar la investigación sobre defraudación fiscal.

Tomás Martinelli (extremo Izq.), junto a Marta de Martinelli y Ricardo Martinelli, en un evento del partido Realizando Metas.

De acuerdo con el medio digital Foco, los organismos de seguridad sometieron a Rafael Guerrero a una prueba del polígrafo.

“El examinado proporcionó explicaciones lo suficientemente extensas a todos los cuestionamientos que se le hicieron”, indica el informe de la compañía que aplicó la prueba poligráfica. No obstante, al examinar el resultado de la prueba, la compañía se registraron “reacciones significativas en la falta de veracidad en la(s) pregunta(s) relevante(s)”. Por ejemplo, en aquellas en las que a Guerrero se le preguntó si se había puesto de acuerdo para conspirar con Martinelli en contra del director de la DIG y si había recibido algún beneficio por parte del expresidente, a cambio de información confidencial sobre De Gracia.

Cada vez que subo en las encuestas, me inventan una nueva novela panameña, española o italiana. Ahora a través de FOCO y La Prensa, circulan una supuesta investigación chimba de estamentos de seguridad, donde un supuesto conductor de la DGI, que me dicen tiene un pasado… — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) July 5, 2023

Sobre este tema, Martinelli comunicó (también vía Twitter) que los señalamientos son falsos y se refirió al caso como otra “novela”, un “mal show” y una “investigación chimba”.

Importadora Ricamar ya fue investigada por presunto blanqueo de capitales, en el caso de los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá entre 2010 y 2014 (precisamente, coincidiendo con el gobierno de Martinelli), pero la juez penal Baloisa Marquínez no permitió que se le juzgara por estos hechos. En cambio, Martinelli y sus dos hijos sí serán enjuiciados en agosto próximo.

En agosto de 2022, La Prensa logró acceso a un documento en posesión del gobierno panameño –con fecha de mayo de 2022– en el que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) informa a las autoridades locales de un posible delito de “evasión fiscal”. La carta describe operaciones a través de las cuales la familia del expresidente Martinelli, incluyendo su esposa e hijos, se beneficiarían de arreglos financieros “irregulares”, a través de Irisa.

¿Quién es Tomás Martinelli?

Tomás Martinelli Meléndez, de 53 años de edad, es abogado de la firma Rudas, Meléndez & Asociados. Su socio es Héctor Santos Rudas, otro abogado vinculado a la familia Martinelli, especialmente a la exprimera dama Marta Linares de Martinelli.

En la lista de gastos que entregó al Tribunal Electoral, luego de la primaria presidencial del pasado 2 de julio, Martinelli declaró que los principales donantes de su campaña, aparte de él mismo, eran su esposa Marta, su hija Carolina Martinelli Linares y Rudas, Meléndez & Asociados. Entre todos recaudaron $96 mil 789 y usaron $96 mil 410.

Rudas, Meléndez & Asociados fue inscrita en Registro Público en abril de 2018.

Martinelli Meléndez tiene toda una vida laboral vinculada al Súper 99, en tanto que su socio también se ha desempeñado como asesor legal del Súper 99 o Importadora Ricamar, S.A. y, de hecho, es el agente residente del holding de la familia: Empresas Martinelli, S.A.

Tomas Martinelli fue objeto de una sanción en 2021, de parte de la Superintendencia de Sujetos No Financieros –por un monto de $5 mil– por incumplir con las obligaciones que contempla el artículo 28 de la Ley 23 del 27 de abril del 2015, relacionado específicamente con la debida diligencia de sujetos obligados no financieros supervisados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas.