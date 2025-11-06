El delator de Pablo Escobar deberá pagar millonaria multa en Panamá por blanqueo de capitales

Exclusivo Suscriptores

Miembros de un grupo de blanqueo de capitales que movió fondos entre Panamá y Colombia deberán pagar multas de $30 millones y $10 millones, impuestas por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, luego de que esta instancia judicial rechazara un recurso de nulidad contra la sentencia emitida.

En febrero de 2025, la jueza Águeda Rentería impuso una pena de 120 meses de prisión al colombiano Luis Guillermo Ángel Restrepo, considerado una de las personas que proporcionó información que permitió ubicar al abatido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, abatido a tiros el 2 de diciembre de 1993 por las Fuerzas Especiales de Colombia.

La misma pena fue aplicada a Mónica María Ángel Restrepo, Blanca Liliana Ángel Cano y Juan Gonzalo Ángel Restrepo, como autores del delito de blanqueo de capitales.

La jueza Rentería también impuso, como pena accesoria, una multa de $30.9 millones a Luis Guillermo Ángel Restrepo y a Blanca Liliana Ángel Cano. En ese mismo fallo, condenó a Juan Gonzalo Ángel Restrepo al pago de $10 millones y determinó que los sancionados tendrían un plazo máximo de un año para cumplir con el pago de las multas.

El tribunal además aplicó una pena de 96 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales a los panameños Luz Graciela Quintanar, Juan Montes y Rubén Barnett, así como la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo período de la sanción principal.

El recurso de nulidad, rechazado por la jueza Rentería, fue presentado por los abogados José Abel Almengor y Angélica Sanguillén, quienes solicitaron que se dejara sin efecto la condena impuesta.

La decisión del juzgado fue comunicada el pasado 24 de octubre, mediante el edicto No. 1206, publicado en el tablero de notificaciones del citado tribunal.

En noviembre de 2020, a Ángel Restrepo se le abrió una investigación en Colombia por la presunta comisión del delito de blanqueo de activos, a raíz de una declaración ofrecida por un agente de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos). En 2024, medios colombianos reportaron que era requerido por la Fiscalía de ese país por presuntas actividades vinculadas con el mismo delito.

Restrepo también fue citado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia para que brindara información sobre crímenes cometidos por grupos paramilitares, la fuerza pública y civiles en el año 1996.

En el edicto donde se notifica la decisión no se detalla si el proceso abierto contra los implicados responde a una asistencia judicial solicitada por las autoridades colombianas o si se trató de una investigación iniciada por el Ministerio Público panameño por actividades ilícitas.