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    El exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, se presenta ante un juez de garantías

    Juan Manuel Díaz
    El exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, se presenta ante un juez de garantías
    El exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, SPA donde este viernes 10 de julio enfrenta una audiencia. Foto: LP/Anel Asprilla

    El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Arauz, llegó esposado y custodiado por agentes policiales a la audiencia programada ante un juez de garantía, dos días después de su aprehensión en el aeropuerto de Tocumen.

    +info

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    Araúz es investigado por presunto enriquecimiento injustificado.

    La aprehensión fue solicitada por la fiscalía anticorrupción el pasado 4 de junio, pero no se había podido ejecutar dado que Araúz se encontraba fuera del país. Finalmente fue capturado el pasado miércoles por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el aeropuerto de Tocumen, cuando retornó en un avión procedente de Paraguay.

    De acuerdo con las investigaciones -que se originan en una auditoría forense de la Contraloría-, Araúz no habría podido justificar ingresos por un monto de $1.3 millones, tras concluir su gestión como director de la AMP.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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