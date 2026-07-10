El exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, se presenta ante un juez de garantías

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Arauz, llegó esposado y custodiado por agentes policiales a la audiencia programada ante un juez de garantía, dos días después de su aprehensión en el aeropuerto de Tocumen.

Araúz es investigado por presunto enriquecimiento injustificado.

La aprehensión fue solicitada por la fiscalía anticorrupción el pasado 4 de junio, pero no se había podido ejecutar dado que Araúz se encontraba fuera del país. Finalmente fue capturado el pasado miércoles por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el aeropuerto de Tocumen, cuando retornó en un avión procedente de Paraguay.

El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, llegó al Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde este viernes 10 de julio enfrenta una audiencia.



Foto: Anel Asprilla

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De acuerdo con las investigaciones -que se originan en una auditoría forense de la Contraloría-, Araúz no habría podido justificar ingresos por un monto de $1.3 millones, tras concluir su gestión como director de la AMP.

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