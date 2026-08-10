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    El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueo

    La investigación se inició a raíz de informes de auditoría realizado por la Contraloría General de la República en marzo pasado.

    Juan Manuel Díaz
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    El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueo
    Publio de Gracia, exdirector general de Ingresos. Archivo

    El exdirector General de Ingresos, Publio De Gracia (2019-2024), ha sido aprehendido este lunes 10 de agosto, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

    +info

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    Con De Gracia fue aprehendida una mujer. Ambos fueron ubicados en un edificio de apartamentos a primera hora de la mañana. El inmueble fue revisado como parte de la diligencia.

    De Gracia y su acompañante se retiraron del lugar esposados y escoltados por agentes de la Procuraduría General de la Nación y de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).

    Esta causa se origina es un informe de auditoría de 2025, elaborado por la Contraloría General de la República, que calculó una lesión patrimonial por $724,682.

    Fuentes ligadas a la investigación seguida a De Gracia revelaron que hasta ahora se logró la aprehensión de tres bienes inmuebles, cuatro cuentas bancarias y seis vehículos de alta gama, incluyendo una Toyota Prado, un Lexus y varios de las marca BMW.

    Al terminar su gestión en la DGI, el 30 de junio de 2024, De Gracia presentó una declaración jurada de bienes, como obliga la ley. Lo hizo a través de la escritura notariada número 13597, la cual ingresó a la Contraloría el 5 de agosto de ese mismo año.

    El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueo
    Autos aprehendidos a exdirector de la DGI.

    El proceso no guarda relación con la investigación por la apropiación de créditos fiscales a través de manipulación del sistema e-Tax 2-0 de la DGI, caso conocido como Operación Pandora.

    Sobre Pandora, De Gracia emitió un comunicado el pasado 27 de julio, expresando que está a disposición para cooperar con las autoridades, “en todo lo que se necesite, para que hechos así no se repitan”.

    Este martes, De Gracia podría ser conducido ante un juez de garantías, para la correspondiente legalización de la aprehensión, imputación de cargos e imposición de medidas cautelares personales.

    La Prensa intentó contactar a su abogada Gladys Quintero, pero esta no respondió los mensajes.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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