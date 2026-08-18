El exdirector de la DGI, Publio De Gracia, es enviado a la cárcel de Tinajitas

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, imputado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, fue enviado al centro penitenciario de Tinajitas.

La semana pasada, el juez de garantías Fermín Bonilla ordenó la detención provisional de De Gracia, hasta la conclusión de la fase de investigación.

De Gracia, que fue aprehendido el pasado lunes 10 de agosto por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, fue conducido a Tinajitas el pasado viernes, una vez fue puesto a disposición de la Dirección del Sistema Penitenciario.

También se informó que el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez apeló la medida cautelar de reporte periódico e impedimento de salida del país que el juez Bonilla concedió a Elaine Salterio González, esposa de De Gracia.

La fiscalía intentará que el Tribunal Superior de Apelaciones revoque esa medida cautelar y le aplique una más severa.

A Salterio González se le aplicó una medida cautelar de reporte los lunes y viernes de cada semana, impedimento de salida del país y la prohibición de acercarse a los implicados en este proceso penal.

En ese proceso también está imputada Ninoshka Madeleine Ríos, con quien De Gracia mantenía una relación sentimental.

Rodríguez está en depósito domiciliario, lo que significa que no puede abandonar su residencia.