El exdirector de la DGI, Publio De Gracia, es trasladado de Tinajitas a La Nueva Joya

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exdirector de la DGI, Publio De Gracia, está imputado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

El exdirector General de Ingresos, Publio De Gracia, fue trasladado este marte a la cárcel La Nueva Joya por órdenes de la Dirección de. Sistema Penitenciario.

La información fue confirmada por su abogada Gladys Quintero.

Quintero informó que en la mañana de este martes recibió información de que De Gracia fue trasladado de la cárcel de Tinajitas, en donde se encontraba desde el pasado 11 de agosto, luego que un juez de garantías le imputó cargos por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Este caso no está relacionado con la apropiación de créditos fiscales a través de alteraciones en la base de datos eTax 2.0. de la DGI, lo que provocó una lesión patrimonial al Estado de poco más de $42 millones.

Quintero Detalló que desconoce las razones del traslado de su cliente a La Nueva Joya, ya que no se le ha entregado la resolución por parte de la Dirección de Sistema Penitenciario que explica los motivos.

De Gracia debía comparecer el pasado lunes a una audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones, pero problemas en el sistema electrónico le impidieron conectarse y poder segri el acto vía digital. Por esa razón, la audiencia fue suspendida.

El tribunal decidió reprogramar dicha audiencia de apelación para el próximo 16 de septiembre.

La esposa de De Gracia, Elaine Salterio González, también fue imputada, pero únicamente por el delito de blanqueo, y se le aplicó una medida cautelar de reporte periódico, medida que fue confirmada por el tribunal de apelaciones.