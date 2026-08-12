El fiscal pide la detención provisional de Publio De Gracia y su esposa, por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez solicitó la detención provisional del exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, y su esposa Elaine Salterio, ambos imputados por presunto blanqueo de capitales. De Gracia, además, enfrenta cargos por enriquecimiento injustificado.

El fiscal sustentó su petición en la gravedad de los hechos investigados, el peligro de fuga y el riesgo de una posible destrucción de pruebas si ambos quedan en libertad o con una medida cautelar personal menos severa que la detención provisional.

Con la intervención del fiscal se reanudó la audiencia ante el juez de garantías Fermín Bonilla, quien el día anterior legalizó la aprehensión e imputó cargos a los esposos. Ambos habían sido capturados la mañana del lunes en su residencia.

El fiscal explicó que De Gracia, durante su gestión ante la DGI, acumuló $724,682 que no pudo justificar y, además, transfirió fondos a su esposa y a su amante Ninoshka Ríos. Muchos pagos los hacía en efectivo pasa intentar dificultar la trazabilidad, según el fiscal.

Gladys Quintero, abogada del exdirector, pidió que a su cliente se le imponga la medida cautelar de reporte periódico (dos veces al mes) e impedimento de salida del país. Sostiene que su cliente tiene arraigo, un hijo menor de edad y no ha viajado al extranjero desde septiembre del año pasado.

Según un informe de auditoría de la Contraloría, De Gracia obtuvo ingresos justificados por un monto de $1.7 millones, pero se le contabilizaron fondos por $2.4 millones, lo que arrojó una diferencia de $724,682 no justificados.

De momento, se han aprehendido tres bienes inmuebles, cuatro cuentas bancarias y seis vehículos de alta gama, incluyendo una Toyota Prado, un Lexus y varios de las marca BMW.

La audiencia de imputación a Ninoshka Ríos será este miércoles, a las 2:00 p.m.

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