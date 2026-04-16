El hombre asesinado en Llano Bonito era un financista de origen suizo

Miguel González, un ciudadano de origen suizo dedicado a actividades financieras y que operaba la casa de valores Firmus Financial Inc, fue la persona asesinada a tiros la mañana de ayer miércoles en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, cerca del Corredor Sur.

De acuerdo con las investigaciones, González era seguido por dos vehículos, uno de ellos lo colisionó por atras y provocó que el auto de la víctima se estrellara con un poste del tendido eléctrico, mienras que del otro vehículo bajaron cuatro hombres que vestían chalecos y gorras similares a los usados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y le dispararon en múltiples ocasiones.

El vehículo de la víctima, un Kia Sportage color gris, recibió más de 30 impactos de bala, por lo que se presume que sus atacantes usaron armas automáticas. Los vecinos del lugar reportaron una gran cantidad de detonaciones.

Las pesquisas revelan que González tenía varios años de residir en Panamá y mantenía actividades de asesoría financiera y sus oficinas estaban en la Torre Financial Park, ubicada en el sector de Costa del Este.

Escena del crimen en Llano Bonito. Captura de pantalla

Las autoridades revisaban desde ayer las cámaras de vigilancia para intentar identificar a sus atacantes, pero hasta el momento no se tienen indicios de los autores del crimen ni del móvil del ataque.

González no es el primer banquero suizo muerto o desaparecido en Panamá. En agosto de 2018, Hans Jorg Boch desapareció sin dejar rastro. Durante varios años, las autoridades buscaron pistas en diferentes puntos del país. En 2001 se localizaron los restos de una persona que inicialmente fue identificada como Boch, pero una segunda prueba de ADN, realizada por autoridades suizas, descartó que ese fuera su cuerpo.