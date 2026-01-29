El juicio de Odebrecht avanza, con más revelaciones del perito sobre los pagos y transacciones ilegales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juicio por los sobornos que pagó Odebrecht continuó este jueves 29 de enero con el análisis del informe de actuación financiera de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), sobre las órdenes de pago, cheques emitidos, contratos y actividades comerciales y bancarias vinculadas a 114 personas, tanto naturales como jurídicas, que forman parte de esta investigación.

Antonio Lin, un perito (ya jubilado) que elaboró el informe, se presentó por segundo día consecutivo en el juicio como testigo de la Fiscalía Especial Anticorrupción.

En esta ocasión, se refirió a los hallazgos relacionados con los acusados Ricardo Martinelli Berrocal, Demetrio Jimmy Papadimitriu, Carlos Duboy y Rodrigo Díaz.

Sobre Papadimitriu, quien fue ministro de la Presidencia en el gobierno de Martinelli Berrocal (2009-2014), el perito citó el contenido que se refiere a las transferencias realizadas por dos sociedades utilizadas por Odebrecht a cuentas de Demetering, S.A., cuyos beneficiarios finales son los padres del exministro.

En 2010, Demetering habría recibido dos transferencias de Constructora Internacional del Sur y Klinfield Services, supuestamente por la venta de arena a la constructora brasileña. Al año siguiente, otras sociedades utilizadas por la Oficina de Operaciones Estructuradas o Caja 2 de Odebrecht realizaron transferencias y giraron órdenes de pago por poco más de $1 millón a Hobert International Limited, ligada a la familia Papadimitriu, a través de cuentas en bancos de Panamá y Antigua y Barbuda.

También se registró una transferencia de $2.1 millones que Aeon Group (otra sociedad de la red de Odebrecht) hizo en octubre de 2012 a Hobert.

Sobre Carlos Duboy, exministro de Vivienda y extesorero del Partido Panameñista, el perito relató que su nombre está vinculado a Strategic Management, la cual recibió dinero de Odebrecht canalizado a través de Constructora Internacional del Sur y Klinfield Services.

Cuando la fiscal Thalía Palacios le preguntó por Rodrigo Díaz, el perito indicó que este acusado fue ejecutivo de la empresa Mundial de Valores, donde controlaba dos cuentas de inversión denominadas Villa Loly y Logaro. Odebrecht realizó desembolsos ilícitos que terminaron en esas cuentas de inversión.

Llegó el turno de Caribbean Holding Services.

Aaron Ronny Mizrachi (que quedó excluido del proceso gracias a un fallo del Primer Tribunal Superior de septiembre de 2025) ha reconocido que esa sociedad le pertenece. También ha afirmado que permitió que a las cuentas de Caribbean ingresara dinero que posteriormente redireccionó a Martinelli Berrocal, sus hijos Ricardo y Luis, Riccardo Francolini y Juan Carlos Varela, así como a la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A.

El perito (jubilado) Antonio Lin, testigo de la fiscalía, se presentó en el juicio de Odebrecht este jueves 29 de enero de 2026, por segundo día consecutivo.

El perito relató que Caribbean tenía cuentas en Antigua y Barbuda y en Panamá. En ambas se recibieron transferencias que luego fueron enviadas a Importadora Ricamar, propiedad de la familia Martinelli. Hubo una transferencia, el 13 de diciembre de 2009, por casi $1.6 millones.

Otro nombre que surgió durante el interrogatorio al perito fue el del ecuatoriano Freddy Barco Vera, quien tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía.

El perito explicó que se detectaron transacciones que involucran a Barco a través de la sociedad Sarawak Corporation, la cual recibió $1.3 millones en 2012 y $300,000 en 2013, a través de cuentas en Credicorp Bank. Sobre estas transacciones, hubo reportes de operaciones inusuales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El ejecutivo de esas cuentas era Eduardo Lucio Patrao, otro personaje que suscribió un acuerdo de colaboración y de pena con la Fiscalía.

Odebrecht también hizo pagos a Columbia Management. El perito contó que esta sociedad recibió hasta $12.4 millones.

En la vista fiscal se indica que Fredy Barco no era el beneficiario final de Columbia Management y Sarawak Corporation.

Información en desarrollo...