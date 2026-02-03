Panamá, 03 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Caso de Conrrupción

    Un funcionario del Metro de Panamá es el primer testigo del día en el juicio de Odebrecht

    Juan Manuel Díaz
    La jueza Baloisa Marquínez está al frente de la sesión.

    El juicio por el caso Odebrecht continúa este martes 3 de febrero, en su día 13, con la presenteción de las pruebas testimoniales de los acusados.

    El primer testigo de la jornada es Juan Jesús Cedeño, requerido por los abogados Arturo Sauri y Rolando Rodríguez, defensores de Jimmy Papadimitriu.

    Cedeño es abogado especialista en contrataciones públicas y derecho administrativo. Está nombrado como director legal de Metro de Panamá, pero está en licencia para poder laborar en el Ministerio de la Presidencia.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


