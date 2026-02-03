Un funcionario del Metro de Panamá es el primer testigo del día en el juicio de Odebrecht

El juicio por el caso Odebrecht continúa este martes 3 de febrero, en su día 13, con la presenteción de las pruebas testimoniales de los acusados.
El primer testigo de la jornada es Juan Jesús Cedeño, requerido por los abogados Arturo Sauri y Rolando Rodríguez, defensores de Jimmy Papadimitriu.
Cedeño es abogado especialista en contrataciones públicas y derecho administrativo. Está nombrado como director legal de Metro de Panamá, pero está en licencia para poder laborar en el Ministerio de la Presidencia.
Información en desarrollo...