NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó que este lunes 9 de noviembre se realizará la entrega a sus familiares de los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, víctima de la invasión militar de Estados Unidos.

La comisión indicó que el acto solemne de restitución e inhumación de Aparicio Oliva se llevará a cabo a partir de las 11:00 a. m. en el Cementerio Jardín de Paz de la ciudad de Panamá.

La comisión recordó que Aparicio Oliva tenía 21 años cuando desapareció durante la invasión militar de Estados Unidos a Panamá del 20 de diciembre de 1989. Asimismo, su familia lo buscó en hospitales y cementerios y participó en diligencias de exhumación. La Comisión 20 de Diciembre de 1989 indicó que los restos fueron recuperados en 2020 en el mismo cementerio, durante las primeras exhumaciones del proceso de búsqueda en el marco de la investigación que conduce el Ministerio Público con el auxilio científico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

La confirmación del resultado positivo de identificación científica de Aparicio Oliva fue dada a conocer por la comisión el pasado 24 de octubre de 2026.

Además, se explicó que, en este caso, la carbonización dificultó la recuperación de ADN. Sin embargo, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala logró obtener un perfil genético, que el Imelcf comparó con muestras aportadas por familiares, y el cotejo permitió confirmar la identidad de Roberto Aparicio Oliva.

Esta será la tercera entrega de 2026, después de las dos realizadas el 22 de julio en el Jardín de Paz. Con ella, ascenderá a 14 el número de víctimas identificadas cuyos restos han sido restituidos a sus familias desde 2023, precisó la Comisión 20 de Diciembre de 1989.

Aparicio Oliva pertenecía al Batallón 2000, con sede en Chepo, pero al momento de la invasión se encontraba prestando servicio en el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, en El Chorrillo, donde integraba la sección de reconocimiento.

Días después del inicio de la operación militar estadounidense, sus familiares recibieron información de que había fallecido en El Chorrillo, uno de los sectores de la capital afectados durante la invasión.

Sin embargo, no lograron localizar sus restos, por lo que iniciaron una búsqueda que incluyó visitas a hospitales, cementerios y diligencias de exhumación.