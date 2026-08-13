El más buscado: Extraditan desde Colombia a presunto cabecilla de la Operación Jericó vinculado al Clan del Golfo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Llegó a Panamá custodiado por Interpol bajo un fuerte despliegue policial tras ser capturado en Medellín, donde se ocultaba con identidad falsa.

En un operativo de alta seguridad, la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá concretó la extradición desde Colombia de Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, alias “Comanche”, informó la Policía Nacional.

El ciudadano panameño es señalado por las autoridades como un presunto cabecilla criminal vinculado a delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, siendo una de las figuras clave de la denominada Operación Jericó.

Alias “Comanche”, por quien las autoridades panameñas ofrecían una recompensa de $30 mil dólares, fue capturado en enero de 2025 en un sector exclusivo de Medellín, Colombia, donde lograba evadir a la justicia utilizando una identidad falsa.

Tras completarse los trámites internacionales, el requerido llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo la custodia de unidades de Interpol, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Bloque de Búsqueda, para luego ser recluido en la sede de la DIJ a órdenes de los tribunales competentes.

Según el expediente de las investigaciones, Sánchez Rodríguez presuntamente lideraba redes con pandillas locales de alta peligrosidad, entre las que destacan “Pentágono” y “Los Galácticos”, y supuestamente mantenía nexos directos con el cartel internacional Clan del Golfo.

De acuerdo al Ministerio Público, su rol principal consistía en coordinar la recepción de lanchas rápidas cargadas de cocaína procedentes de territorio colombiano, las cuales ingresaban por la Comarca Guna Yala para ser movilizadas por tierra y mar hacia la frontera con Costa Rica.

Además del tráfico de drogas, el informe policial detalla que alias “Comanche” utilizaba empresas fachada para introducir el dinero ilícito al sistema financiero formal. Con este movimiento, la estructura criminal buscaba legitimar los capitales obtenidos de las actividades del narcotráfico, un esquema que comenzó a desmantelarse formalmente con el desarrollo de la Operación Jericó.