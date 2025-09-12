Panamá, 12 de septiembre del 2025

    Ransomware

    El MEF admite la sustracción de documentos de su departamento de asesoría legal; ya una fiscalía investiga el ciberataque

    Mónica Palm
    Ministro de Economia y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman en Consejo Editorial de Corprensa. 13 de agosto de 2025. Foto: LP / Alexander Arosemena

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la sustracción de documentos de la Dirección de Asesoría Legal, producto de un ciberataque detectado esta semana.

    Frustran intento de hackeo por un software malicioso en el MEF

    El hecho es investigado por la Fiscalía Superior de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, en atención a una denuncia presentada por el MEF.

    “Se extrajeron algunos documentos del Departamento de Asesoría Legal… que no tienen ninguna relevancia. El crimen es haber penetrado el sistema; no hay ninguna consecuencia material de la información obtenida. Sin embargo, de todas formas acudimos al Ministerio Público, porque personas que no hemos podido identificar intentaron vulnerar los sistemas del MEF”, declaró el ministro Felipe Chapman.

    El ministro descartó la sustracción de documentos de la Dirección General de Ingresos (DGI) o de información personal de los contribuyentes.

    La Dirección de Asesoría Legal, actualmente a cargo de Marissa Echevers, elabora memorandos, proyectos de ley, contratos, resoluciones y otros documentos. Representa la opinión jurídica del MEF y, por tanto, tiene participación en todos los litigios, contratos y asuntos legales que deban atender los distintos departamentos de esa entidad.

    El pasado martes 9 de septiembre, el MEF detectó un “incidente de posible software malicioso”, conocido como ransomware, un tipo de software diseñado específicamente para restringir o bloquear el acceso a los archivos, obligando a los usuarios o al legítimo dueño a pagar un rescate.

    El MEF anunció ese día que los protocolos de seguridad fueron activados de manera inmediata y supuestamente había logrado contener la intrusión y salvaguardar los datos institucionales y personales. No obstante, ahora reconoce la sustracción de documentos de la Dirección de Asesoría Legal.

    La autoría del ataque fue reivindicada por un grupo que se hace llamar INC Ransom, una organización de cibercriminales que se enfoca en ataques a grandes corporaciones y entidades, a las cuales posteriormente exige pagos como recompensa. Hasta donde se sabe, el ataque al MEF sería su primera incursión en Panamá. Por la información del MEF exige un pago de $7.5 millones.

    Captura del mensaje dado a conocer por INC Ransom, sobre el ciberataque al MEF.

    INC Ransom incluso divulgó copias de los documentos hackeados al MEF, en los que supuestamente hay correos electrónicos, información confidencial, presupuestos “y mucho más”. Aseguran tener el control de 1.5 TB de datos.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


