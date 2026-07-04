El millonario caso Fisher y operación Fusión siguen sin sentencia un año después de iniciados ambos juicios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ambas investigaciones están relacionadas con actividades de blanqueo de capitales y narcotráfico desarrolladas por el crimen organizado.

En junio de 2025 se declaró la apertura a juicio a 39 personas detenidas en dos de las operaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas más emblemáticas de los últimos años: Fisher y Fusión, y un año después aún están en la fase de presentación de pruebas y alegatos.

Algunos de los abogados defensores expresaron su disconformidad por la lentitud con que han avanzado ambos casos, debido a las constantes suspensiones, ya sea por la ausencia de jueces que deben atender otros procesos como por otras actuaciones judiciales.

Asimismo, se han dado suspensiones por enfermedad de abogados defensores y jueces, y las repreguntas de los abogados a los testigos y peritos, situaciones que también han dilatado las sesiones.

En la operación Fusión, se decomisaron vehículos y dinero en efectivo. Archivo

Un abogado que actúa en uno de los casos aseguró que parecieran ser los “juicios más largos de la historia patria”. Esto se ha dilatado en exceso, añadió, se admitieron muchas pruebas y gran cantidad de testigos.

Caso Fisher

En la apertura del caso Fisher, la Fiscalía de Drogas anunció la presentación de 240 pruebas documentales, 13 periciales y cinco evidencias materiales para sustentar su teoría del caso, así como unos 40 testigos, entre peritos y funcionarios de la Policía Nacional que participaron en los operativos de vigilancia y seguimiento.

Además, mencionó la presentación de al menos cien transcripciones de conversaciones producto de interceptaciones telefónicas obtenidas durante más de un año de investigación.

En el caso de la defensa, los abogados anunciaron la presentación de 360 pruebas documentales, testimoniales y periciales. Antes de llegar a juicio, 28 imputados en la operación Fisher alcanzaron acuerdos de pena que oscilan oscilan entre 48 y 120 meses de prisión, dependiendo del grado de participación de los imputados.

En el año 2022, un juez de garantías imputó a los acusados cargos por los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas, y la fase intermedia del proceso se realizó en julio de 2023.

Una casa de playa ubicada en Río Hato, provincia de Coclé valorada en un millón de dólares fue decomisada en la operación Fisher.

En la operación las autoridades se incautaron de varias propiedades en Costa Verde, provincia de Panamá Oeste y apartamentos en la provincia de Panamá, así como de la suma de $10 millones en efectivo que fueron hallados en una residencia en Nueva Providencia, Colón.

En el marco del juicio, esta semana se inició la práctica de pruebas de los 12 abogados defensores, fase que puede tener una duración de dos semanas. No obstante, algunos abogados han señalado que podrían desistir de la presentación de algunas pruebas.

Culminada esa fase, debe comenzar etapa de alegatos de la fiscalía y de la defensa.

Caso Fusión

En el juicio por la operación Fusión, contra 16 personas, la fiscalía anunció la presentación de un cúmulo de escuchas telefónicas, diligencias de seguimiento y vigilancia, para demostrar la vinculación de exfuncionarios del Aeropuerto Internacional de Tocumen con una red de tráfico de drogas que envió varios cargamentos de estupefacientes hacia Europa y Estados Unidos.

El pasado martes la fiscalía inició la presentación de sus alegatos que debieron culminar ayer.

Las autoridades decomisaron $10 millones en la operación isher.

Luego corresponderá a los abogados defensores iniciar sus alegaciones en favor de sus representados. Esta fase se puede extender hasta por una semana, dependiendo del tiempo que se les asigne por parte del tribunal.

Las detenciones de este caso se efectuaron en el año 2021 y ese mismo año se realizó la imputación de cargos a los procesados. No obstante, fue hasta abril de 2023 que se efectuó la audiencia intermedia para la admisión de pruebas.