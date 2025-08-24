El Órgano Judicial avanza en la liquidación del sistema inquisitivo mixto, solo quedan en trámite 306 expedientes

Exclusivo Suscriptores

El Sistema inquisitivo mixto de procesamiento judicial se acerca a su fase final de liquidación, con solo 306 expedientes en trámite en todo el país de acuerdo con un informe del Órgano Judicial.

Primer y Tercer Distrito Judicial

En el Primer Distrito Judicial, que aglutina a las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de Panamá es el que más casos mantiene pendientes, con 201 expedientes, entre los que se encuentran casos emblemáticos como el caso por comas de Odebrecht y la compensación de los denominados buses diablos rojos.

El informe detalla que los juzgados del distrito de San Miguelito, que en 2020 mantenían 1,500 expedientes, solo mantienen activos cinco; el el resto ya fue tramitado y cerrado.

También se menciona que en la provincia de Colón, en la que al inicio del proceso de liquidación, en 2020, existían un total de 1,500 casos por resolver, en la actualidad solo tienen 51 en trámite.

En tanto, en la provincia de Darién el proceso de liquidación culminó, por lo que no hay ningún expediente relacionado con el sistema inquisitivo mixto en trámite.

En el Tercer Distrito Judicial, que incluye la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro, cuyo proceso de liquidación se inició en 2020, de 900 expedientes que estaban activos sólo se mantienen en trámite 41 en Chiriquí y dos en Bocas del Toro.

Los primeros en cerrar

En el Segundo Distrito Judicial, que comprende Coclé y Veraguas, la liquidación inició en 2011 y concluyó en 2022. En cambio, en el Cuarto Distrito Judicial formado por Herrera y Los Santos, comenzó en 2012 y terminó en 2022.

Tribunales Superiores de Justicia

En cuanto a los Tribunales Superiores Justicia, el Primer Distrito Judicial mantiene 18 expedientes del sistema inquisitivo mixto en primera instancia, 17 en segunda instancia y 88 procesados declarados como reos rebeldes en dichos procesos.

En el Tercer Distrito Judicial, se mantiene un expediente en segunda instancia, 8 con reos rebeldes, lo que evidencia una reducción significativa del rezago en las causas penales pendientes de resolución.

Mientras, en los Tribunales Superiores del Segundo y Cuarto Distrito Judicial el proceso de liquidación ya culminó.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial, José Hoo Justiniani, designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia coordinador del plan de liquidación, expresó que, de 45 jueces de circuito penales que trabajaban resolviendo las causas en el Sistema inquisitivo mixto en todo el país, solo queda uno que está en la ciudad de Panamá.

Juzgados de circuito

El Acuerdo 89 de febrero de 2020 del pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó el proceso de cierre de los juzgados del sistema inquisitivo de manera escalonada. Comenzó en la provincia de Panamá con los juzgados segundo y decimoquinto penal, que concluyeron sus labores el 31 de marzo de 2020.

El 30 de abril de 2020 cerraron los juzgados séptimo, octavo y decimosexto penal. En diciembre de ese año, ocurrió lo mismo con los juzgados primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo primero, décimo segundo, decimotercero, decimocuarto.

El acuerdo dispuso que si a la fecha de cierre, los juzgados no habían logrado evacuar todos sus expedientes, debían enviar los casos remanentes al Reparto Único de Expedientes (RUE) para ser distribuidos a otros juzgados.