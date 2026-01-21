El Órgano Judicial regulará el uso de la IA en la administración de justicia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El magistrado Olmedo Arrocha explicó que buscan establecer un acuerdo que asegure al usuario que la inteligencia artificial no afectará la ética del servidor judicial y que las decisiones serán tomadas a través del razonamiento filosófico y lógico de un juez.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia analiza el establecimiento de normas para el uso y regulación de la inteligencia artificial (IA) dentro de los procesos judiciales, tanto para jueces como para usuarios del sistema de administración de justicia, informó el magistrado Olmedo Arrocha.

Durante un conversatorio con miembros de los medios de comunicación, Arrocha reveló que los magistrados están efectuando un análisis sobre el uso actual de esta herramienta por parte de jueces y magistrados.

Remarcó que el uso de la IA solo debe limitarse a actividades periféricas relacionadas con los procesos judiciales, como el manejo de estadísticas, pero nunca para reemplazar el pensamiento humano al momento de dictar una sentencia o emitir un fallo.

En este caso buscamos establecer un acuerdo que asegure al usuario de la administración de justicia que la IA no va a invadir la ética del servidor judicial; y garantizarle que las decisiones sean tomadas a través del razonamiento filosófico y lógico de un juez.

Arrocha reconoció que la tecnología es una herramienta que puede ayudar a mejorar ciertos aspectos de la administración de justicia, pero nunca podrá reemplazar al ser humano.

En la actualidad, el Órgano Judicial se encuentra inmerso en programa de digitalización para el acceso a expedientes y fallos que permite a los usuarios del sistema un acceso rápido y eficiente a las carpetas judiciales.

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) señala que las aplicaciones de IA en el ámbito judicial van desde la automatización de tareas administrativas rutinarias relacionadas con la gestión de casos, hasta la oferta de análisis predictivo y el apoyo a la investigación jurídica.

Los algoritmos avanzados de IA pueden analizar los casos entrantes, clasificarlos en función de su complejidad o urgencia y asignarlos a los departamentos o jueces pertinentes. Esto puede reducir significativamente los cuellos de botella administrativos, ayudar a garantizar un uso más eficiente de los recursos y mejorar la efectividad en la administración de justicia.

Arrocha también consideró necesario el establecimiento de una escuela de jueces, ya que en la actualidad solo se estudia Derecho y se llega al cargo de juez tras un largo proceso de formación empírico.

Reconoció que en ocasiones esto genera una falta de jueces para dar cobertura a las necesidades de la comunidad en materia de administración de justicia.

El Órgano Judicial dispone de unos 500 jueces en todo el país, divididos entre jueces de circuito, municipales y civiles, que se encargan de tramitar las controversias que llegan al Órgano Judicial.