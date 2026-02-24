El papel de Frank De Lima en el blanqueo de capitales: testaferros y testimonios clave

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo destacó la participación de José Luis Sáenz Villanueva y Olmedo Méndez Tribaldos, testaferros confesos del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima Gercich, uno de los acusados por el delito de blanqueo de capitales en el juicio del caso Odebrecht.

La fiscal Morcillo pidió la sentencia condenatoria para De Lima, porque “se ha podido corroborar que previó razonablemente que los fondos que recibía, a través de testaferros, eran provenientes de un ilícito”.

Morcillo, en sus alegatos del pasado lunes 23 de febrero, anticipó que seguramente la defensa del exministro sostenga que él no manejaba ningún proyecto adjudicado a Odebrecht.

“Pero él era el ministro de Economía y Finanzas, el órgano rector encargado de formular la política económica y social, administrar el presupuesto general del Estado, gestionar el crédito público y promover la sostenibilidad fiscal para el desarrollo del país”, remarcó Morcillo.

“Sus funciones incluyen la inversión pública, la planificación financiera, el seguimiento del gasto y la gestión de ingresos. Por eso es que [André] Rabello sostiene la necesidad de mantener cercano al ministro”, agregó.

En contra de De Lima está el testimonio de Sáenz y Méndez. Ambos adquirieron el compromiso de colaborar con la Fiscalía Especial Anticorrupción como parte de sus acuerdos de pena.

A De Lima se le atribuye el uso de tres sociedades (Herzone Overseas Limited, Ralfim Limited e Inversiones Joluma) para ingresar dineros ilícitos a Panamá, procedentes de Andorra.

Rabello, quien por años fue intendente de Odebrecht en Panamá, declaró que tenía un acuerdo con De Lima y su testaferro José Luis Sáenz para agilizar los pagos por los proyectos adjudicados a Odebrecht.

Sáenz aceptó haber recibido los sobornos que estaban destinados al exministro. Detalló que, en 2013, recibió una petición de De Lima para recibir unos pagos en su nombre. Posteriormente, fue contactado por Rabello, quien le informó que los pagos se realizarían desde la sociedad Gerzon Overseas Limited, pero no se le especificó el concepto de los pagos.

Méndez, el otro testaferro, también hizo señalamientos directos. Confesó haber firmado documentos en blanco “ya que confió en Frank De Lima”, según consta en el expediente.

El colaborador confirmó que De Lima era la persona que recibía los fondos enviados a Gerzon Overseas, que en su caso fueron por un monto de $2 millones. Méndez también explicó que el dinero fue enviado por Aeon Group, una sociedad utilizada por la Oficina de Operaciones Estructuradas o Caja 2 de Odebrecht.

Esta información también está contenida en la asistencia judicial recibida por la fiscalía del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, en una diligencia de inspección a una computadora propiedad de De Lima, se obtuvo evidencia de un correo relacionado con la sociedad Ralfim Limited.

La fiscal también citó una nota de Odebrecht en la que se detallan los nombres o seudónimos anotados en el sistema Drousys, utilizado por la Oficina de Operaciones Estructuradas. El de De Lima era “Alemao”.