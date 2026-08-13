El procurador Gómez Rudy confirma que se investiga la compra de las ‘laptops’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) investiga una de las últimas gestiones adelantadas por Lucy Molinar, ministra de Educación hasta el pasado miércoles: la compra de 54,000 laptops para docentes, a un costo de $28.4 millones.

El procurador Luis Carlos Gómez Rudy confirmó la apertura de la investigación y recalcó que la misma fue solicitada formalmente por la propia Molinar, en una nota que envió a su despacho el mismo día que presentó su renuncia al cargo.

“En el día de ayer recibimos una nota por parte de la señora Lucy Molinar, en donde solicitaba que se realizara una investigación a una contratación estatal que se realizó a través del ministerio que regentaba”, dijo Gómez Rudy.

De inmediato se ordenó la apertura del expediente.

De momento, el procurador solicitó copia del expediente administrativo sobre esta licitación y los desembolsos realizados hasta ahora, así como información sobre la empresa contratista, sus dignatarios y representante legal.

En septiembre de 2025, el Meduca lanzó la licitación para la compra de 585,250 computadoras y 21,000 licencias Microsoft M365 A3 para docentes y estudiantes, con un valor de referencia de $230.2 millones. Luego hubo reclamos y una suspensión temporal por orden de la Dirección General de Contrataciones Públicas. La suspensión quedó sin efecto en noviembre de ese año.

Aunque 47 empresas participaron en el acto de homologación, el día de la presentación de ofertas únicamente se presentó una proponente. Solo el renglón No. 2 fue adjudicado a la empresa IS Group, que deberá entregar 54,000 ordenadores personales por un precio global de $28.4, según consta en la resolución del 29 de enero de 2026. Los renglones 1 y 3 fueron declarados desiertos.

Como no se presentaron propuestas en la licitación de las laptops para estudiantes, el 12 de febrero de 2026 hubo un relanzamiento del proceso para evaluar nuevas propuestas y garantizar la compra de los equipos con las especificaciones técnicas establecidas por la institución.

El precio de referencia era de $268.5 millones y contemplaba la adquisición de 531,250 laptops.

El 1 de julio de 2026, el Meduca emitió la Resolución 646, en la que declaró oficialmente desierta la licitación pública.

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