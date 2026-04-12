NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el caso Odebrecht, todavía hay cuatro imputados que no han sido enjuiciados.

Se trata del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019); el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, y los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Los cuatro son diputados (bien sea principal o suplente) del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por tanto, deben ser procesados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conforme dictan los artículos 155 y 206 de la Constitución.

Precisamente, la Corte decidió acumular en una sola causa los expedientes abiertos contra cada uno de ellos.

El proceso se encuentra ahora en la fase de la presentación de las pruebas que las partes usarán durante el juicio, para el cual aún no se ha fijado fecha.

Ford fue fue electo como parlamentario centroamericano por el Partido Realizando Metas (RM) en mayo de 2024, lo mismo que los hermanos Martinelli, aunque ellos son suplentes. Ricardo Alberto también es diputado suplente de la Asamblea Nacional.

La magistrada María Eugenia López será la sustanciadora del caso. Cortesía/Órgano Judicial

Mientras que Varela ya tiene dos periodos en el Parlacen. Antes ocupó la curul que le correspondía como presidente saliente de la República. En las elecciones de 2024, conservó la curul ya que su partido, el Panameñista, lo colocó de primero en su lista de postulados al Parlacen.

Para este proceso, el pleno de la CSJ designó a las magistradas María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo como juez de garantías y fiscal, respectivamente.

Aún la Corte no ha fijado una fecha de juicio.

¿Por qué están procesados?

Ford está vinculado a la trama de Odebrecht luego de que Jorge Espino, quien alcanzó un acuerdo de colaboración con la fiscalía anticorrupción, declarara que recibió dinero de la constructora brasileña a través de la sociedad Westfall Holding, S.A., la cual tenía una cuenta en el Principado de Andorra, controlada por el exministro.

En el expediente también está la declaración del exdirectivo de Odebrecht y encargado de la Dirección de Operaciones Estructurada, Luiz Eduardo Da Rocha Soares, quien explicó que se hicieron desembolsos a favor de Ford, a través de transferencias a Westfall Holding.

La Oficina de Operaciones Estructuradas incluso tenía un apodo para identificar los dineros asignados a Ford: “Explorer”.

Ford ya tiene una condena por blanqueo de capitales, pero por otro caso de coimas pagadas en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014): el de Blue Apple. En este caso, la condena dictada en su contra por la juez Baloisa Marquínez es de 80 meses de prisión y el pago de una multa de $11.4 millones.

Los hijos convictos

Los hermanos Martinelli ya fueron extraditados, procesados, enjuiciados y encarcelados por haber conspirado para blanquear hasta $28 millones en coimas de Odebrecht, utilizando el sistema financiero estadounidense, según ellos mismos confesaron al juez de Brooklyn, Richard Dearie.

Ambos señalaron que cometieron los ilícitos porque seguían instrucciones de su padre. Martinelli acaba de ser enjuiciado y está a la espera de que la juez (que casualmente es Marquínez) anuncie su veredicto.

La sentencia del juez Dearie es una de las pruebas que la Corte de Distrito de Brooklyn aportó a la Fiscalía Anticorrupción y que ahora está en manos de la CSJ.

Entre los hechos atribuidos y admitidos por los hermanos Martinelli están las transferencias que Odebrecht realizó entre los años 2009 al 2015 (coincidiendo con el mandato presidencial de su padre) utilizando cuentas a nombre de sociedades instrumentales como Klinfeld Services LTD, Constructora Internacional del Sur, S.A, Select Engineering Consulting and Services Inc., Aeon Group, Baxley Assets inc., Hadar Assets Inc, Odira Holding, Innovation Research Engineering and Development y Trident Inter, entre otras.

La magistrada Maribel Cornejo será la iscal. Cortesía.

También las autoridades obtuvieron información de Suiza en la que se reflejan pagos a Kadair Investment Ltd por parte de sociedades manejadas por los operadores de Odebrecht, por montos entre los $1.5 millones y $3.1 millones.

Así mismo, se citan las declaraciones de los colaboradores brasileños Olivio Rodrigues y Fernando Migliaccio, ambos operadores de la Oficina de Operaciones Estructuradas, así como de André Rabello, antiguo intendente de Odebrecht en Panamá. Rabello incluso señaló que los hijos del Martinelli Berrocal eran sus lobistas y que la relación empezó incluso antes de que el padre tomara posesión como gobernante.

Varela y las ‘donaciones’

A Varela se le investiga por los dineros que Odebrecht transfirió a cuentas a nombre de V-Tech, y Poseidón Enterprises, ambas sociedades controladas por Jaime Lasso, quien recogía donacionens para la campaña del Partido Panameñista. Los dineros luego eran desviados a la Fundación Don James, antes de ser entregados a su beneficiario final, que era Varela.

El juicio se desarrollará en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas ënales. LP/Anel Asprilla

Según la investigación, estos fondos fueron recibidos en concepto de aporte o donaciones para la campaña política.

La declaración de Rabello reveló que Lasso actuaba como lobista y que le presentó algunos ministros y personas relacionadas con el Panameñista.

Lasso también fue enjuiciado y, como Martinelli, está esperando que se dicte sentencia.