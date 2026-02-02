El Senan registró el decomiso de más de 10 toneladas de droga en enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el primer mes de 2026, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que decomisó más de 10 toneladas de droga, como resultado de siete operativos que se realizaron en diferentes regiones del país.

La entidad detalló que en el mes de enero incautó 10,275 toneladas, y que sumadas a las acciones realizadas con el apoyo de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la cifra asciende a 11,387 toneladas. Además, se decomisaron cinco embarcaciones artesanales y un vehículo, y se logró la aprehensión de seis personas presuntamente vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con los datos de las autoridades, en enero de 2025 se decomisaron 7,568 toneladas de sustancias ilícitas, lo que refleja 3,819 toneladas menos, en comparación a lo incautado en el mismo mes, pero de 2026.

El Senan destacó que las incautaciones se han registrado en distintos puntos del país, entre ellos: Playa Bongo, en Isla del Rey, del Archipiélago de las Perlas; Santa Isabel, Turtle Cay y Miramar, en la Costa Arriba de Colón; así como otras áreas del Caribe central y Pacífico central.

Asimismo, se resalta que estas áreas han sido identificadas como rutas utilizadas para el tráfico ilícito, lo que ha motivado una presencia permanente de los agentes del Senan.

De igual manera, la entidad informó que se han llevado a cabo labores de inteligencia, patrullajes marítimos, aéreos y terrestres, control del tráfico marítimo ilícito, seguimientos, interdicciones en alta mar, allanamientos y requisas para ubicar a las embarcaciones.