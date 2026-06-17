El Senan tendrá una escuela para operaciones de inteligencia y contrainteligencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) creó la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), “un centro educativo, para formar y brindar especialización en inteligencia y contrainteligencia a los miembros de las Direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia”.

La medida quedó establecida mediante la Resolución No. 122 del 28 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial del 16 de junio. Lleva la firma de Frank Ábrego y Luis Felipe Icaza, ministro y viceministro de Seguridad, respectivamente.

De acuerdo con el documento, la nueva escuela funcionará como un centro educativo de carácter técnico y operativo, adscrito a la Dirección Nacional de Docencia del Senan.

La resolución señala que la iniciativa busca “responder a los desafíos que enfrentan los organismos de seguridad ante amenazas emergentes como el cibercrimen, el terrorismo híbrido y las operaciones de desinformación”.

Además, el centro deberá desarrollar capacidades relacionadas con la búsqueda, procesamiento y análisis de información y el uso de nuevas tecnologías para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

La escuela contará con una estructura integrada por una jefatura, una sección administrativa, una sección académica y un consejo académico, además de otras dependencias que se consideren necesarias para su funcionamiento.

La resolución establece que la institución tendrá un carácter exclusivamente interno y no otorgará títulos académicos reconocidos por el Ministerio de Educación ni por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). En su lugar, podrá emitir certificaciones de carácter institucional para el personal que participe en los programas de formación.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad aclaró que la creación de la escuela no implica la constitución de una entidad autónoma ni sustituye funciones de otras instituciones del Estado. Asegura además que los recursos provendrán de las partidas asignadas a las direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia, salvo autorización expresa para fondos adicionales.

Cabe recordar que durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando el actual presidente José Raúl Mulino se desempeñaba como ministro de Seguridad, se dieron interceptaciones telefónicas no autorizadas utilizando equipos y personal del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

De hecho, por estos delitos, dos directores del CSN de aquella época fueron condenados a penas de prisión y dos antiguos agentes -Ronny Rodríguez (alias Didier) y William Pittí (alias Guillermo)- fueron juzgados y están a la espera de conocer la sentencia.

Ronny Rodríguez, alias “Didier”, y William Pittí, alias “Guillermo”, en una ilustración tipo plumilla generada con inteligencia artificial a partir de fotografías de archivo.

La investigación probó que entre 2012 y 2014 se interceptaron las comunicaciones de hasta 150 personas, entre magistrados, diplomáticos, sindicalistas, empresarios y políticos opositores a Martinelli.

Uno de los equipos desapareció y su paradero todavía es desconocido. Fue adquirido en el gobierno de Martinelli a la empresa israelí MLM Protección, por un valor de $13.4 millones.