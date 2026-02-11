Panamá, 11 de febrero del 2026

    Cobertura nacional

    El Servicio Aeronaval desplegará cerca de 4 mil agentes para la cobertura de Carnaval

    Henry Cárdenas P.
    El operativo empieza este jueves 12 de febrero de 2026. Cortesía

    El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que para la fiesta del Carnaval desplegará cerca de 4 mil agentes a nivel nacional, para garantizar la seguridad de nacionales y extranjeros.

    Se informó que la Aeronaval tendrá una cobertura en 63 playas, 15 islas, 11 aeropuertos, 34 puertos y 9 puntos de control. Esta cobertura la hará con el despliegue de 3,910 agentes a nivel nacional.

    Asimismo, la institución dispondrá en su operativo de 18 aeronaves y 28 medios navales, distribuidos entre el Pacífico y el Caribe panameño.

    Además, se desplegarán embarcaciones, patrullas, motos acuáticas, ambulancias, buses y unidades terrestres ante cualquier eventualidad, así como el desarrollo de operaciones de vigilancia, prevención y rescate.

    “Este preposicionamiento nos permitirá brindar una respuesta oportuna ante cualquier situación de riesgo que se dé durante las operaciones del Carnaval”, dijo el director nacional de Operaciones Aeronavales, subcomisionado Mayco Palacio en conferencia de prensa.

    “Es importante mencionar que todo este dispositivo de seguridad del Carnaval se realiza en paralelo a las operaciones que llevan a cabo las instituciones de seguridad pública de manera recurrente día a día”, agregó.

    El operativo del Servicio Aeronaval empieza este jueves 12 de febrero y se extiende hasta el miércoles 18.

