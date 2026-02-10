Embarcación con migrantes naufraga en Guna Yala; se reportan tres fallecidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Congreso General Guna reportó este martes 10 de febrero el naufragio de una embarcación que transportaba a migrantes, con un saldo de tres fallecidos.

En un comunicado de la organización, se resalta que la embarcación procedía del sector de Miramar, Colón, con 16 migrantes, y que naufragó cerca del mediodía en Gaigirgordub, una isla administrativa de la comarca Guna Yala.

Según el Congreso Guna, en el naufragio fallecieron tres migrantes: dos mujeres y un hombre. Además, se informa que personal del Congreso rescató a una persona, a la que le brindó los primeros auxilios.

En el comunicado se resalta que las cuatro personas habían quedado atrapadas debajo del bote volteado.

De forma preliminar, se reportó, que de las personas fallecidas, dos eran mujeres venezolanas y un hombre colombiano.

Hasta el momento, los estamentos de seguridad no han emitido una comunicación oficial sobre el hecho.

Cabe recordar que en los últimos días las autoridades de protección civil y meteorología habían emitido avisos de vigilancia por fuertes oleajes en el Caribe.