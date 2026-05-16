Embarcación se hunde y deja un muerto y dos desaparecidos en Puerto Caimito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Equipos de rescate despliegan buzos y lanchas para localizar a los tripulantes, mientras nueve sobrevivientes relatan los angustiosos momentos del hundimiento

Una persona fallecida, dos marinos desaparecidos y nueve rescatados es el saldo del naufragio de una embarcación a aproximadamente a 11 millas náuticas al sureste de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, informó este sábado el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

De acuerdo con los reportes preliminares, la embarcación zarpó con 11 personas del puerto, pero confrontó problemas y al naufragar nueve de los ocupantes lograron ser rescatados por una embarcación privada.

Sin embargo, uno de los rescatados falleció antes de llegar al Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera.

El Senan señaló que mantiene desplegados medios navales y equipos especializados de buzos en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), con el objetivo de localizar a los desaparecidos.

Mientras continúan los esfuerzos de rescate, los sobrevivientes relatan los momentos de angustia que vivieron durante la tragedia.

Familiares y amigos de los marinos desaparecidos se encuentran a orillas del puerto, con la esperanza de recibir noticias alentadoras sobre sus seres queridos.

Información en desarrollo.