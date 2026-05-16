Panamá, 16 de mayo del 2026

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    Tragedia en alta mar

    Embarcación se hunde y deja un muerto y dos desaparecidos en Puerto Caimito

    Equipos de rescate despliegan buzos y lanchas para localizar a los tripulantes, mientras nueve sobrevivientes relatan los angustiosos momentos del hundimiento

    Martha Vanessa Concepción
    Embarcación se hunde y deja un muerto y dos desaparecidos en Puerto Caimito
    El Servicio Nacional Aeronaval, SINAPROC y la AMP mantienen labores de búsqueda. Archivo. Tomada de Instagram

    Una persona fallecida, dos marinos desaparecidos y nueve rescatados es el saldo del naufragio de una embarcación a aproximadamente a 11 millas náuticas al sureste de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, informó este sábado el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

    De acuerdo con los reportes preliminares, la embarcación zarpó con 11 personas del puerto, pero confrontó problemas y al naufragar nueve de los ocupantes lograron ser rescatados por una embarcación privada.

    Sin embargo, uno de los rescatados falleció antes de llegar al Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera.

    El Senan señaló que mantiene desplegados medios navales y equipos especializados de buzos en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), con el objetivo de localizar a los desaparecidos.

    Mientras continúan los esfuerzos de rescate, los sobrevivientes relatan los momentos de angustia que vivieron durante la tragedia.

    Familiares y amigos de los marinos desaparecidos se encuentran a orillas del puerto, con la esperanza de recibir noticias alentadoras sobre sus seres queridos.

    Información en desarrollo.

    Martha Vanessa Concepción


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