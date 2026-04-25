Emboscada en La Cabima deja tres muertos dentro de un taxi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ataque fue directo, sostenido y repetido: al menos 11 impactos de bala atravesaron los vidrios del lado del conductor y de los pasajeros.

La Cabima, en Panamá norte, volvió a respirar violencia el viernes 24 de abril, pero esta vez con un matiz distinto: no fue solo el estruendo de las balas en plena vía pública y a plena luz del día, sino la sensación de un instante suspendido entre el tráfico, el miedo y una tragedia que golpeó de lleno a una familia.

En la vía principal, cerca del supermercado Alicia Market, en el sector #4 del corregimiento de Alcalde Díaz, un taxi con placa 8T-20974 quedó detenido en medio de un pequeño tranque. Una zona transitada por estudiantes de una escuela primera próxima al área.

Lo que parecía un momento común del tráfico en el área se convirtió, en cuestión de segundos, en una emboscada.

Sicarios que se desplazaban en otro vehículo aprovecharon la inmovilidad del flujo vehicular, ocasionada por los enormes resaltos ubicados en esta vía que conecta la Boyd Roosevelt con las comunidades de La Cabima y Caimitillo. Sin aviso y sin pausa, descendieron y abrieron fuego contra el taxi.

El ataque fue directo, sostenido y repetido: al menos 11 impactos de bala atravesaron los vidrios del lado del conductor y de los pasajeros.

A su alrededor, otros conductores quedaron atrapados en la escena, sin posibilidad de avanzar. La calle, llena de vida minutos antes, quedó reducida a disparos y caos.

EL DETALLE QUE HOY INVESTIGAN: UN TERCER TAXI

En medio del tiroteo, un tercer taxi que venía en sentido contrario realizó una maniobra en reversa. Su movimiento bloqueó el paso del vehículo que venía detrás del taxi atacado.

Ese gesto, aparentemente de supervivencia en medio del pánico, es ahora una pieza clave en la investigación. Las autoridades intentan determinar si fue una reacción instintiva para escapar de los disparos o si existe algún vínculo con lo ocurrido.

TRES PRIMOS, UN SOLO TAXI, UN SOLO FINAL

Dentro del vehículo viajaban tres personas.

El conductor fue identificado preliminarmente como Jonathan Tuñón, alias “Jhon Jhon el divertido”, de 37 años, quien, según versiones extraoficiales, había recuperado recientemente su libertad del centro penitenciario Tinajitas tras cumplir una condena relacionada con pensión alimenticia.

Lo acompañaban dos pasajeros: Edgar y su hermano, otro hombre cuya identidad no ha sido confirmada.

Lo que ha estremecido aún más el caso es el lazo que los unía: los tres eran primos y los dos pasajeros eran hermanos. Tres familiares en un mismo trayecto, en una misma ruta; una carrera que no llegó a su fin y terminó convertida en escena de muerte.

Los tres residían en el sector de María Henríquez, de acuerdo con la información preliminar recabada.

EL FINAL EN DOS ESCENAS DISTINTAS

El desenlace fue fragmentado, pero igual de devastador.

Uno de los heridos fue trasladado de emergencia al Hospital San Miguel Arcángel, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Los otros dos murieron en el lugar del ataque, dentro del mismo taxi que quedó perforado por los impactos de bala.

El vehículo, detenido en medio de la vía, terminó convertido en un espacio cerrado donde la violencia ocurrió sin interrupciones.

UNA VOZ EN MEDIO DEL SILENCIO

Cuando las autoridades realizaban el levantamiento de los cuerpos, aún dentro del taxi marcado por los disparos, una mujer rompió el silencio de la escena.

Entre el llanto y la confusión, gritó una frase que quedó suspendida en el aire:

“Jhon, eres un hijo de Dios, pídele a Dios”.