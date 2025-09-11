Panamá, 11 de septiembre del 2025

    PANAMÁ OESTE

    Emergencia en Arraiján: incendio en supermercado de Vista Alegre

    Getzalette Reyes
    Emergencia en Arraiján: incendio en supermercado de Vista Alegre
    Bomberos atienden incendio en un supermercado ubicado en Vista Alegre, Arraiján (Panamá Oeste). Foto/BCBP

    Un incendio se registró este jueves 11 de septiembre en el supermercado SuperXtra de Vista Alegre, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

    El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que continúan trabajando en las labores de extinción y pidió a la ciudadanía mantener la calma, así como evitar acercarse al área para no entorpecer el trabajo de los equipos de emergencia.

    Hasta este momento no se tienen reportes de personas lesionadas o heridas.

    Información en desarrollo...

