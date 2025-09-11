Emergencia en Arraiján: incendio en supermercado de Vista Alegre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un incendio se registró este jueves 11 de septiembre en el supermercado SuperXtra de Vista Alegre, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que continúan trabajando en las labores de extinción y pidió a la ciudadanía mantener la calma, así como evitar acercarse al área para no entorpecer el trabajo de los equipos de emergencia.

Video proporcionado por el Cuerpo de Bomberos sobre emergencia que atienden en un supermercado del corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.https://t.co/ArXVlbGTYx pic.twitter.com/7WydyzbcyW — La Prensa Panamá (@prensacom) September 11, 2025

Hasta este momento no se tienen reportes de personas lesionadas o heridas.

Información en desarrollo...