Emilio Garzola, investigado por la desaparición de Rita Wald, queda bajo detención provisional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación se inició en el año 1977 tras la desaparición de Rita Wald tras entregar un vehiculo a Emilio Garzola.

Emilio Garzola, investigado por la desaparición de la estudiante Rita Wald, ocurrida en el año 1977, permanece detenido en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a la espera de que el Ministerio Público ubique a otros sospechosos.

A Garzola, de 82 años de edad, se le formularon cargos por el delito de desaparición forzada en perjuicio de la estudiante Rita Wald. La fiscal Geomara Guerra, a cargo de la investigación, reveló que su despacho indagó ayer, lunes, a Garzola y ordenó su detención provisional.

De acuerdo con la fiscal Guerra, esta investigación, que tiene 50 años, fue reabierta en el año 2024 tras el surgimiento de nuevos elementos que pudiesen establecer las causas de la desaparición de la estudiante.

Guerra reconoció que la investigación inicial, desarrollada durante la dictadura militar (1968-1989), tuvo graves falencias, lo que generó su archivo provisional y ocasionó que no se realizaran algunas diligencias importantes.

La funcionaria judicial relató que en esta investigación se ha acopiado una gran cantidad de información sobre los hechos que rodearon la desaparición de Wald, pero que, lamentablemente, sus restos no han sido recuperados.

Fiscal Superior de Descarga Geomara Guerra a cargo de la investigación por la desaparición de Rita Wald. pic.twitter.com/EVmFJfLOUe — La Prensa Panamá (@prensacom) July 28, 2026

Sin embargo, la fiscal Guerra no detalló si Garzola actuó solo o con la colaboración de otras personas ni las motivaciones que pudieran haber llevado a la desaparición de la estudiante.

Rita Wald tenía 17 años cuando desapareció y, a pesar de los esfuerzos de sus familiares y las autoridades, no se ha podido precisar con exactitud en qué momento se produjo su desaparición.

El 23 de agosto de 1978, la Fiscalía Auxiliar dictó un sobreseimiento provisional de la causa por considerar que no existían elementos sobre la vinculación de alguna persona con la desaparición de la estudiante.

El 17 de abril de 1990 se ordenó la reapertura del caso y se solicitó tomar declaración a Garzola, ya que esta diligencia se omitió en la investigación anterior, pero él había viajado a Nicaragua y luego a la entonces República de Checoslovaquia. En 1992 se abrió causa criminal contra Garzola.

El caso fue nuevamente cerrado en el año 1994; allí se sobreseyó a Garzola y Luis Gómez, pero el 19 de diciembre de 2024 el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales decidió reabrir el caso tras una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).